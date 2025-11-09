במפגן כוח כלכלי אסטרטגי, ארצות הברית ומדינות מרכז אסיה הכריזו על חבילת הסכמים מסחריים והשקעות חסרת תקדים. ההכרזות נעשו בפסגת המדינות בוושינגטון, שם הבהירו המדינות כי הן עוברות משלב של מעורבות דיפלומטית לשותפות כלכלית מהותית.

ההסכמים, עליהם הודיעו נשיא ארצות הברית ונשיא אוזבקיסטן, כוללים השקעה מתוכננת של אוזבקיסטן בסך כמעט 35 מיליארד דולר בארצות הברית בתוך שלוש השנים הקרובות, ולמעלה מ-100 מיליארד דולר במהלך העשור הבא.

הכספים יופנו למגוון תחומים אסטרטגיים, כולל אנרגיה, תעופה, תשתיות, חקלאות וטכנולוגיה, במטרה לבסס יחסים ארוכי טווח ופוריים בין המדינות.

במסגרת ההסכמים נחתמו גם עסקאות מסחריות מיידיות הכוללות מכירת מטוסים ושיתופי פעולה במגזרים קריטיים, כמו כריית מינרלים וטכנולוגיות מתקדמות.

במקביל להסכמים הכלכליים, דנו המדינות בצעדים לשיפור תנועת האנשים והסחורות. אוזבקיסטן הודיעה על ביטול דרישת הוויזה לאזרחים אמריקאים, והוסכמו הקלות סחר היסטוריות שהקלו על גישה לשווקים גלובליים. חברות טכנולוגיה ולוגיסטיקה יפתחו משרדים באוזבקיסטן, מה שיספק מקומות עבודה והזדמנויות הכשרה למומחים מקומיים.

הסכמים אלה מחלישים את השפעת רוסיה במרכז אסיה, אזור שהיה מסורתי תחת השפעתה. ההתחזקות הכלכלית של אוזבקיסטן וקשריה הישירים עם ארצות הברית מצמצמים את כוח ההשפעה של רוסיה ומאתגרים את מעמדה האסטרטגי בשרשרת האספקה של משאבים חיוניים.

מבחינת פוטין, מדובר בפגיעה בכוחו הגיאופוליטי ובסימן להסטת מרכזי הכוח למערב.