טורנדו עוצמתי פגע במדינת פארנה שבדרום ברזיל בשבת, שישה בני אדם לפחות נהרגו בסופה העוצמתית.

לפי הדיווחים ברשתות התקשורת בארה"ב, הסופה פגעה באופן הקשה ביותר בעיירה ריו בוניטו דו איגואס, שם ניזוקו כמחצית מהגגות ומבנים רבים נפגעו.

עוד נמסר כי יותר מ-1,000 בני אדם מצאו את עצמם ללא קורת גג בעקבות מעבר הטורנדו העוצמתי, ויותר מ-400 בני אדם נפצעו בדרגות שונות.

"זה היה מפחיד", תיאר תושב מקומי לרשת תקשורת האמריקנית בראיון טלוויזיוני. "ראינו את הענן מרחוק כשהוא יורד על האזור, זה היה נראה כמו מלאך המוות בענן שחור".

לפי השירות המטאורולוגי, הרוחות הגיעו למהירות בלתי נתפסת של בין 180 ל-250 קמ"ש, כוחות ההצלה והרפואה הגיעו לעיר בתום הרוחות והחלו בפעולות החילוץ.

"הרבה זמן לא ראינו כזה הרס", אמר לוחם אש לתקשורת. "ייקח הרבה מאוד זמן לתקן את הנזק שהטורנדו הזה גרם.

נשיא ברזיל ציין: "נמשיך לסייע לתושבי פאראנה ולספק את כל העזרה הדרושה", הוא כתב ב-X, והביע את תנחומיו למשפחות הקורבנות.