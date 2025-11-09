כיכר השבת
הנשיא האפריקאי בהלם

דיווח: טראמפ צפה בתוכנית טלוויזיה - והורה לפנטגון להתכונן למלחמה 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה בשבוע שעבר לפנטגון להכין תוכניות מלחמה ופלישה מלאה לניגריה, בעקבות כתבת תחקיר בה צפה ב'פוקס ניוז' | הנשיא הניגרי היה בהלם מהתגובה הקיצונית של טראמפ, ומנסה להוריד את גובה הלהבות (בעולם) 

1תגובות
דונלד טראמפ (צילום: shutterstock)

נשיא ארה"ב הורה בשבוע שעבר לפנטגון להכין תוכנית מלחמה נגד ניגריה, בעקבות מה שכינה "רדיפה ורצח של נוצרים" במדינה, כעת מתברר איך הכל התחיל.

לפי הדיווחים בארה"ב, טראמפ צפה בתוכנית טלוויזיה ששידרה רשת 'פוקס ניוז', באחד הלילות של תחילת נובמבר.

התחקיר של הרשת הימנית עסק ברצח הנוצרים ורדיפתם על ידי המוסלמים בניגריה, והנשיא יצא זועם מהצפייה בתוכנית הרשת.

מיד לאחר מכן, הורה הנשיא על כינוס צוותים כדי לדון באפשרות להתערב צבאית במלחמה בניגריה, ולשם כך אף הורה לפנטגון להכין תוכניות מלחמה.

הודעות הזעם של טראמפ ברשת החברתית שלו על ניגריה גררו פחד גדול במדינה האפריקנית, אחרי שהנשיא אמר שייכנס "ברובים שלופים" עם כוחות אמריקאים למדינה השסועה, כדי להפסיק את הטבח.

לפי הדיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', הנשיא הניגרי בולה טינובו בן ה-73 היה בהלם כשקרא את הפוסט של הנשיא, והתייעץ עם יועציו כיצד ניתן להרגיע את הרוחות בבית הלבן.

מאז, מדגיש ארמון הנשיאות שמדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לדת, וכי ניגריה מכבדת את כלל הדתות בהתאם לחוקה הפנימית.

מקור הסכסוך, כך לפי הדיווחים, ויכוח בין רועי בקר מוסלמים לחקלאים נוצריים על משאבי הטבע המועטים של ניגריה.

לפי הדיווח בעיתון, קיימים מגעים בין ארה"ב לניגריה לפגישה בין טראמפ למנהיג הניגרי, אולם המגעים טרם הבשילו, בפרט כאשר בזיכרון הקולקטיבי חקוקה היטב פגישת ההשפלות שארגן טראמפ לנשיא דרום אפריקה בחדר הסגלגל, בעקבות טענות דומות על רדיפת לבנים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ישתבח שמו לעד ,הנבואות מתקיימות בימיינו
בשט

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר