נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה בשבוע שעבר לפנטגון להכין תוכנית מלחמה נגד ניגריה, בעקבות מה שכינה "רדיפה ורצח של נוצרים" במדינה, כעת מתברר איך הכל התחיל.

לפי הדיווחים בארה"ב, טראמפ צפה בתוכנית טלוויזיה ששידרה רשת 'פוקס ניוז', באחד הלילות של תחילת נובמבר.

התחקיר של הרשת הימנית עסק ברצח הנוצרים ורדיפתם על ידי המוסלמים בניגריה, והנשיא יצא זועם מהצפייה בתוכנית הרשת.

מיד לאחר מכן, הורה הנשיא על כינוס צוותים כדי לדון באפשרות להתערב צבאית במלחמה בניגריה, ולשם כך אף הורה לפנטגון להכין תוכניות מלחמה.

הודעות הזעם של טראמפ ברשת החברתית שלו על ניגריה גררו פחד גדול במדינה האפריקנית, אחרי שהנשיא אמר שייכנס "ברובים שלופים" עם כוחות אמריקאים למדינה השסועה, כדי להפסיק את הטבח.

לפי הדיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', הנשיא הניגרי בולה טינובו בן ה-73 היה בהלם כשקרא את הפוסט של הנשיא, והתייעץ עם יועציו כיצד ניתן להרגיע את הרוחות בבית הלבן.

מאז, מדגיש ארמון הנשיאות שמדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לדת, וכי ניגריה מכבדת את כלל הדתות בהתאם לחוקה הפנימית.

מקור הסכסוך, כך לפי הדיווחים, ויכוח בין רועי בקר מוסלמים לחקלאים נוצריים על משאבי הטבע המועטים של ניגריה.

לפי הדיווח בעיתון, קיימים מגעים בין ארה"ב לניגריה לפגישה בין טראמפ למנהיג הניגרי, אולם המגעים טרם הבשילו, בפרט כאשר בזיכרון הקולקטיבי חקוקה היטב פגישת ההשפלות שארגן טראמפ לנשיא דרום אפריקה בחדר הסגלגל, בעקבות טענות דומות על רדיפת לבנים.