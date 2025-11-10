גורם טורקי בכיר ששוחח בשעות הלילה עם סוכנות הידיעות 'רויטרס', אמר כי טורקיה מנסה לסייע כדי להוציא 200 "אזרחים" עזתים שנותרו מאחור במנהרות.

"אנחנו פועלים להבטיח את מעברם הבטוח של כ-200 אזרחים עזתים הלכודים במנהרות", אמר הגורם הבכיר.

בעוד הגורם הטורקי הבהיר כי מדובר באזרחים, בימים האחרונים הודה חמאס כי מדובר ב"לוחמים" שלו שלא ייכנעו לאויב הישראלי.

לפי הדיווחים בישראל, טורקיה הייתה מעורבת בשחרורו של הדר גולדין, וככל הנראה מבקשת בתמורה את מעברם הבטוח של 200 המחבלים.

לפי דיווח בשבת של ברק רביד בחדשות 12, האמריקנים רואים במחבלים שנותרו במנהרות ברפיח כמוקד מתיחות שהביא לשתי הסלמות חמורות וערער את הפסקת האש ורוצים לפרק את המוקש הזה.

ההערכה היא כי אותה קבוצת מחבלים היא שפגעה בלוחמי צה"ל השוהים על הקו הצהוב, אירועים שגבו כזכור מחיר דמים כבד.

על פי הדיווח, בכירים אמריקנים אומרים כי ממשל טראמפ גם העביר לישראל את המסר לפיו ניתן להפוך את האירוע הזה למעין פרוייקט "פיילוט" לפירוק חמאס מנשקו בעזה.

הבכיר האמריקני אמר כי "אם חמאס יחזירו את גופתו של הדר גולדין זה יאפשר לנתניהו יותר מרחב פעולה פוליטי לסיים את המשבר עם 200 אנשי חמאס במנהרות ברפיח".

לדברי הבכיר האמריקני, התוכנית היא שלאחר חזרתו של גולדין, המחבלים במנהרות יניחו את נשקם וייכנעו, ישראל תעניק "חנינה" למחבלים שייכנעו, המחבלים יזכו ל"מעבר בטוח" לשטח שבשליטת חמאס - או יוגלו למדינה שלישית. עם זאת, הבכיר אמריקני ציין כי עד כה לא נמצאה מדינה שתהיה מוכנה לקלוט אותם. לאחר מכן, המנהרות בהן שהו המחבלים יושמדו.

חמאס גם הבהיר כאמור כי לוחמיו לא ייכנעו בשום אופן.

אמש, סירבה לשכת נתניהו לענות לשאלת ערוץ 14 אם ישראל עדיין שוקלת את חנינת המחבלים והענקת מעבר בטוח, בסיומו יתקבלו בצד העזתי כגיבורים.