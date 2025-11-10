הסתיים ללא הרוגים נס מול המצלמה: הרכב עף לאחור - רוכב האופניים ניצל בשנייה האחרונה רוכב אופניים בבריטניה ניצל בנס לאחר שרכב שעף לאחור בעקבות פגיעת תאונה | בתיעוד נראה הרוכב כשהוא מסיט את אופניו בסנטימטרים בודדים בזמן שהרכב עף לכיוונו, מה שככל הנראה הציל את חייו (חדשות, בעולם)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 11:19