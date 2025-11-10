רוכב אופניים ניצל בנס, כאשר רכב שנסע מלפניו התנגש ככל הנראה ברכב אחר, עף לאחור - וכמעט פגע ברוכב האופניים המקוצעי.
בתיעוד ממצלמה אחורית של רוכב נוסף שנסע מלפנים, נראה רוכב האופניים כשהוא נוסע בתנאי גשם, כאשר לפתע רכב בצבע לבן עף לאחור ומחליק על הכביש, מפספס בסנטימטרים את הרוכב.
מאחור, נראה הרכב הלבן מתהפך על צידו לצד הדרך, שניות לאחר מכן הרוכב הנדהם עוצר בצד כדי לסייע לנפגע.
לפי דיווח ב-BBC, האירוע דרמטי התרחש ביום חמישי האחרון בכביש סיוול שבמיירס אשבי, סמוך לוולינגבורו. הרגע הזה תועד בווידאו על ידי תלמיד של הרוכב.
ג’ורג’ פוקס, מאמן אופניים בן 32 מרושדן, סיפר כי מיד לאחר המקרה הרגיש הקלה בעיקר. לפי דובר משטרת נורת’המפטונשייר, בתאונה היו מעורבים שלושה רכבים – וולוו V50 כחול, סוזוקי סוויפט לבן ופיָאט 500 אפור – וללא פגיעות חמורות בקרב המעורבים.
צפו בתיעוד.
