נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ העניק חנינות למספר בעלי ברית שהיו מעורבים, לפי החשד, במאמצים להפוך את תוצאות הבחירות לנשיאות ב-2020.

הודעה רשמית שפורסמה מאוחר בלילה על ידי עורך החנינות, אד מרטין, הגדירה את ההליכים המשפטיים נגד מקבלי החנינות כ״עוול חמור כלפי האומה״.

בין 77 האנשים שחולקו להם חנינות בלטו שמות בולטים מהצוות המשפטי של טראמפ, בהם מקורבו וראש עיריית ניו יורק לשעבר רודי ג'וליאני, ג'ון איסטמן וסידני פאואל, וכן ראש המטה לשעבר של הבית הלבן, מארק מידוז.

גם היועץ לשעבר בוריס אפשטיין, חברת הצוות המשפטי ג׳נה אליס ועורך הדין פרו-טראמפ קנת׳ צ׳סברו, שתוכנן להיות אחראי לאסטרטגיית שליחת אלקטורים מזויפים משבע מדינות שהפסיד טראמפ בבחירות ב-2020, נכללו ברשימה.

במכתב החנינה צויין כי החנינה מכסה כל פעולה הקשורה ל״ייעוץ, יצירה, ארגון, ביצוע, הגשה, תמיכה, הצבעה, השתתפות או עידוד כל רשימת אלקטורים נשיאותיים או רשימות מוצעות״ בהקשר לבחירות 2020. בנוסף, החנינה מתייחסת ל״מאמציהם לחשוף זיופים וחולשות בהצבעה״, ובכך חוזרת על טענותיו של טראמפ לגבי הונאות נרחבות בבחירות שהביסו את טראמפ.

החנינה פורסמה תחת הכותרת ״מתן חנינות לעבירות מסוימות הקשורות לבחירות הנשיאותיות ב-2020״, והודגש בה במפורש כי היא אינה חלה על טראמפ עצמו. בהודעה נאמר: ״החנינה הזו מסיימת עוול חמור כלפי העם האמריקאי בעקבות בחירות 2020 וממשיכה את תהליך האחדות הלאומית״.

במקביל, עורכי החנינות התבקשו להסביר מדוע טינה פיטרס, עובדת הבחירות ממדינת מסה שבקולורדו, לא נכללה ברשימה. פיטרס קידמה תאוריות קונספירציה בנוגע לזיופים בבחירות, ופגעה בציוד ההצבעה במחוז שלה, ונשפטה בשנה שעברה לתשעה שנות מאסר. מרטין הגיב: ״אנחנו עובדים על כך!״ מבלי להרחיב כיצד בכוונת הבית הלבן לחון אותה, שכן חנינות נשיאותיות חלות רק על מקרים פדרליים. טראמפ דרש בעבר לשחרר את פיטרס, ובאוגוסט הזהיר את מדינת קולורדו: ״אם היא לא תשוחרר, אני אפעל באמצעים קשים״.