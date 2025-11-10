חקירה גרמנית ממושכת בנוגע לחבלה בקווי צינור הגז "נורד סטרים" מאיימת לפצל את התמיכה האירופית באוקראינה, זאת לאחר שבלשי גרמניה הגיעו למסקנה כי יחידה צבאית אוקראינית עילית היא זו שביצעה את המתקפה. החבלה, שגרמה נזק חסר תקדים לשלושה מיתרי הצינורות ב-26 בספטמבר 2022, סווגה על ידי התביעה הכללית הרוסית כמעשה טרור בינלאומי.

החוקרים הגרמנים, יחד עם גורמים נוספים המכירים את הפרשה, גיבשו "תמונה ברורה" לפיה המתקפה בוצעה תחת פיקוחו הישיר של המפקד העליון דאז של אוקראינה, גנרל ולרי זלוז'ני.

קולונל רומן צ'רווינסקי, קצין מעוטר בן 48 בכוחות המבצעים המיוחדים של אוקראינה, זוהה כמי ששימש כ"מתאם" המבצע. צ'רווינסקי, שעל פי הדיווחים לקח הוראות מבכירים יותר, ניהל את הלוגיסטיקה והתמיכה בצוות של שישה אנשים. דווח כי צ'רווינסקי דיווח בסופו של דבר לגנרל זלוז'ני.

הצוות, שכלל סקיפר, מומחה חבלה, מתאם וארבעה צוללנים, שכר סירת מפרש בשם "אנדרומדה" בזהויות בדויות ויצא לים הבלטי מרוסטוק שבגרמניה. מטרת המחבלים הייתה "לחתוך את הכנסות הנפט של רוסיה ואת קשריה הכלכליים עם גרמניה".

תוצאות החקירה מסכנות באופן ישיר את היחסים בין אוקראינה לגרמניה, שהיא התומכת הפיננסית הגדולה ביותר של קייב וספקית חומרה צבאית חיונית. איטליה צפויה להחליט עד דצמבר האם להסגיר לידי גרמניה את סרגיי קוזנצוב, אזרח אוקראיני הנחשב למפקד יחידת החבלה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הכחיש מעורבות של מדינתו במתקפה. ביוני, בתגובה לדיווחים על תוכניות התקיפה, אמר: "שום דבר כזה לא נעשה על ידי אוקראינה. לעולם לא הייתי פועל בצורה כזו". גם הקולונל צ'רווינסקי הכחיש מכל וכל מעורבות, בטענה כי מדובר ב"תעמולה רוסית".

הדרמה מתעצמת לנוכח העובדה שצ'רווינסקי עצמו נמצא כעת במעצר בקייב, בגין האשמות על שימוש לרעה בכוח, שאינן קשורות ישירות לצינורות. הוא טוען כי מעצרו הוא נקמה פוליטית על רקע ביקורתו על הנשיא זלנסקי. המצב ממחיש את המתיחות הפנימית המורכבת בין הממסד הצבאי והמודיעיני להנהגה הפוליטית בקייב.