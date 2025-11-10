נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי פרסם הערב (שני) פוסט ברשת X אחרי ששוחרר מהכלא בשעות הצהריים.

הנשיא הודה לתומכיו והבטיח להמשיך להילחם על חפותו:

"עכשיו, כשאני חופשי ומאוחד עם משפחתי, אני רוצה להביע את תודתי העמוקה לכל מי שכתב לי, תמך בי והגן עליי", כתב נשיא צרפת לשעבר.

הוא ציין כי "אלפי הודעות התמיכה שלכם ריגשו אותי עמוקות ונתנו לי את הכוח להתמודד עם החוויה הקשה הזו."

הוא ציין כי "החוק יושם. כעת אתכונן לערעור. האנרגיה שלי ממוקדת אך ורק בהוכחת חפותי. האמת תנצח. זהו לקח שהחיים מלמדים אותנו", התפייט הנשיא לשעבר והבטיח:

"סוף הסיפור נותר להיכתב".

סרקוזי שוחרר מוקדם יותר היום לאחר שהשופטים שוכנעו שאין סכנה שיברח, וכי אין חשש שייצור קשר עם מעורבים נוספים בתיק.

הסיבה ששוחרר - למרות הרשעתו בקשירת קשר לביצוע פשע עם הממשל הלובי של קדאפי היא הערעור שהגיש על הרשעתו, דבר שהיה אמור למנוע מלכתחילה את כניסתו לכלא.

אלא שהשופטים הורו על ביצוע גזר דין מיידי ומשום כך נכלא. היום, הודיעה הפרקליטות כי היא אינה מתנגדת לשחרורו, המשפט החדש יחל בחודש מרץ הקרוב.