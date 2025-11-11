כיכר השבת
טראמפ יחתום

8 דמוקרטים בגדו במפלגה - השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה הסתיימה  

השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה של ארה"ב בדרך לסיום לאחר ששמונה סנאטורים החליטו להצביע עם המפלגה הרפובליקנית ובכך להעניק לה רוב של 60 לחוק התקציב |טראמפ נושם כעת לרווחה, אך לאחרונה הציע אף לשנות את החוקה ולהעביר את התקציב ברוב רגיל (בעולם) 

טראמפ (צילום: Shutterstock)

הסנאט האמריקני אישר הלילה (שלישי) ברוב של 60 מול 40 את ההסכם לסיום השבתת הממשל הפדרלי – הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית – לאחר יותר מחודש של שיתוק מוסדי, השפעות כלכליות כבדות ועובדים שנותרו ללא שכר.

ההצעה מעבירה את האחריות כעת לבית הנבחרים, שבו צפוי רוב רפובליקני לאשר את ההסכם כבר בימים הקרובים, כדי להעבירו לנשיא , שהגדיר אותו "עסקה טובה מאוד".

ההסכם מחזיר מימון לסוכנויות הפדרליות שהפסיקו לפעול מאז תחילת אוקטובר ומעכב את תוכנית הנשיא לצמצום כוח האדם בממשלה לפחות עד סוף ינואר.

לצד ההקלה הציבורית עם סיום המשבר, ההצבעה חשפה שבר פנימי גובר בקרב הדמוקרטים.

שמונה סנאטורים מהמפלגה הצטרפו לרוב הרפובליקני ותמכו בהסכם, אף שלדברי מנהיגי סיעתם לא נכללה בו הבטחה ממשית להמשך סבסוד ביטוחי הבריאות שצפויים לפוג בסוף השנה, סיוע המשפיע על עשרות מיליוני אמריקנים.

סנאטור דיק דורבין הודה כי "השבתת הממשל הייתה אולי הזדמנות להביא למדיניות טובה יותר – וזה לא הצליח", ביטוי לתחושת התסכול במפלגה.

המתונים הדמוקרטים טוענים כי יש להבטיח את פעילות הממשלה ולנהל את המאבק על הביטוחים בהמשך, בעוד האגף הפרוגרסיבי מאשים את ההנהגה בכניעה לנשיא טראמפ ולבית המחוקקים הרפובליקני.

גורמים ניציים במפלגה הדמוקרטית זועמים על ה"בגידה" של שמונת הסנאטורים שעברו צד ותמכו בתקציב, בניגוד כאמור לעמדת הנהגת המפלגה.

בימים האחרונים, לפני שהצליחו הצדדים להגיע להסכמות, הציע טראמפ לבטל את החוק הקובע כי נצרך רוב של 60/100 בסנאט להעברת התקציב, והציע להעביר אותו ברוב רגיל בניגוד לחוקה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר