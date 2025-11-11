הסנאט האמריקני אישר הלילה (שלישי) ברוב של 60 מול 40 את ההסכם לסיום השבתת הממשל הפדרלי – הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית – לאחר יותר מחודש של שיתוק מוסדי, השפעות כלכליות כבדות ועובדים שנותרו ללא שכר.

ההצעה מעבירה את האחריות כעת לבית הנבחרים, שבו צפוי רוב רפובליקני לאשר את ההסכם כבר בימים הקרובים, כדי להעבירו לנשיא טראמפ, שהגדיר אותו "עסקה טובה מאוד".

ההסכם מחזיר מימון לסוכנויות הפדרליות שהפסיקו לפעול מאז תחילת אוקטובר ומעכב את תוכנית הנשיא לצמצום כוח האדם בממשלה לפחות עד סוף ינואר.

לצד ההקלה הציבורית עם סיום המשבר, ההצבעה חשפה שבר פנימי גובר בקרב הדמוקרטים.

שמונה סנאטורים מהמפלגה הצטרפו לרוב הרפובליקני ותמכו בהסכם, אף שלדברי מנהיגי סיעתם לא נכללה בו הבטחה ממשית להמשך סבסוד ביטוחי הבריאות שצפויים לפוג בסוף השנה, סיוע המשפיע על עשרות מיליוני אמריקנים.

סנאטור דיק דורבין הודה כי "השבתת הממשל הייתה אולי הזדמנות להביא למדיניות טובה יותר – וזה לא הצליח", ביטוי לתחושת התסכול במפלגה.

המתונים הדמוקרטים טוענים כי יש להבטיח את פעילות הממשלה ולנהל את המאבק על הביטוחים בהמשך, בעוד האגף הפרוגרסיבי מאשים את ההנהגה בכניעה לנשיא טראמפ ולבית המחוקקים הרפובליקני.

גורמים ניציים במפלגה הדמוקרטית זועמים על ה"בגידה" של שמונת הסנאטורים שעברו צד ותמכו בתקציב, בניגוד כאמור לעמדת הנהגת המפלגה.

בימים האחרונים, לפני שהצליחו הצדדים להגיע להסכמות, הציע טראמפ לבטל את החוק הקובע כי נצרך רוב של 60/100 בסנאט להעברת התקציב, והציע להעביר אותו ברוב רגיל בניגוד לחוקה.