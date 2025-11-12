נשיא סוריה, אחמד א-שרע, סיים אמש (שלישי) את ביקורו ההיסטורי בוושינגטון.

א-שרע, שהיה מנהיג הייאת תחריר א-שאם (HTS) ולחם בעיראק ובסוריה לפני שהפך למנהיגה החדש של דמשק עם נפילת משטר אסד, נפגש עם הנשיא דונלד טראמפ.

במהלך ביקורו, התייחס א-שרע למגעים להסכם שלום מול ישראל, ואמר כי הצדדים "התקדמו כברת דרך משמעותית בנושא". בראיון ל"וושינגטון פוסט" לאחר פגישתו בבית הלבן, הוא הדגיש כי הוא מצפה לתמיכה אמריקנית מלאה במאמצים להגיע להסכם חדש, וציין כי "עכשיו יש לנו הזדמנות לפתוח דף חדש בתמיכת ארצות הברית והקהילה הבינלאומית".

במקביל לפגישות המדיניות, נועד הנשיא א-שרע עם הרב יוסף חמרה ועם נציגים של קרן מורשת יהודית בוושינגטון. א-שרע קיבל מהרב חמרה ברכה ותודה על תמיכתו בהשבת יהודים לסוריה.

הרב יוסף חמרה שגלה מסוריה לארצות הברית בשנות התשעים, הוא דמות מפתח היסטורית בקהילה היהודית הסורית.

הרב חמרה הקדיש למעלה מ-40 שנה מחייו לשירות הקהילה היהודית בדמשק, ומילא שורה ארוכה של תפקידים: רב, חזן, מוהל, שוחט, סופר, מורה ומנהל בית ספר. הוא המשיך לשרת את הקהילה גם לאחר עזיבתו.

יציאת הקהילה היהודית מסוריה ללא הגבלות התאפשרה לאחר שבשנת 1992, אחיו של הרב יוסף, הרב אברהם חמרה ז"ל, שהיה הרב הראשי של הקהילה היהודית הסורית, נפגש עם הנשיא דאז חאפז אל-אסד וקיבל אישור יציאה.

הרב יוסף חמרה אף מוביל את המאמצים לשימור המורשת היהודית בסוריה: בפברואר 2025, לאחר נפילת משטר אסד, הוא ובנו הנרי הובילו משלחת ששבה לדמשק כדי להתחבר לשורשים ולהעריך את מצב אתרי המורשת, וזכו לקבלת פנים חמה.

הממשלה הסורית החדשה אף מסרה כי תסייע בשיקום רכוש ובשחזור אזרחות ליהודים שיחזרו. הרב חמרה ובנו גם ערכו ביקור נוסף לדמשק במטרה לבקר בקברו של המקובל הגדול הרב חיים ויטאל.