נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פיטר את שר המשפטים הרמן גלושצ'נקו ברקע פרשיית שחיתות ענקית הנחקרת במדינה.

בחקירה הרחבה המתנהלת באוקראינה, נחשף השבוע חשד לשחיתות בקנה מידה עצום, בהיקף של כמאה מיליון דולר, שבמרכזה עומד טימור מינדיץ' – מקורבו הוותיק של הנשיא וולודימיר זלנסקי ושותפו לשעבר בחברת ההפקות "קוורטל 95".

החוקרים טוענים כי מינדיץ' ניצל את קשריו עם הנשיא כדי להפעיל מנגנון פיננסי סבוך, שבאמצעותו הולבנו כספים ונמשכו רווחים לא חוקיים ממגזר האנרגיה.

הפרקליטות המיוחדת למאבק בשחיתות (SAPO) מסרה כי מינדיץ' שלט ב"צבירה, חלוקה והלבנה של כספים שמקורם פלילי" וניהל את המערכת במישרין. לדבריהם, הוא פעל תוך הסתייעות ביחסיו הקרובים עם זלנסקי. בין היתר נטען כי גם שר המשפטים הנוכחי, הרמן גלושצ'נקו, ששימש בעבר שר האנרגיה, קיבל טובות הנאה ממינדיץ' בתמורה לסיועו בשליטה על הזרמת הכספים במערכת.

החקירה הנרחבת, שכונתה "מבצע מידאס", נמשכה כחמישה-עשר חודשים וכללה עשרות פשיטות חיפוש ברחבי המדינה. היא נוהלה בשיתוף בין SAPO ובין הסוכנות הלאומית למאבק בשחיתות (NABU), שחשפה אלפי שעות של הקלטות המתעדות פעילות של ארגון פשיעה שפעל בלב מערכת האנרגיה והביטחון האוקראינית. עד כה נעצרו חמישה חשודים ושבעה נוספים הועמדו לדין.

לפי גורמי החקירה, רשת השחיתות פעלה בתוך חברת האנרגיה הציבורית "אנרגואטום", שסיפקה שירותים בתחום הגרעין.

כלי תקשורת באוקראינה דיווחו כי נערכו חיפושים גם בבתיהם של גלושצ'נקו ושל מינדיץ', האחרון עזב את המדינה ימים אחדים לפני פרסום החשדות.

ראש צוות החוקרים, אולכסנדר אבקומוב, אמר לטלוויזיה הממלכתית כי מדובר ב"ארגון פשיעה מתוחכם שפעל ברמות הגבוהות ביותר של הממשל".

לדבריו, מינדיץ' היה חוליה מרכזית בתפעול המערכת, ויציאתו מאוקראינה מעוררת חשש להימלטות מאימת הדין. מנגד, משרד המשפטים האוקראיני הודיע שגלושצ'נקו משתף פעולה עם החוקרים וימנע מכל תגובה נוספת כל עוד החקירה מתנהלת.

הסערה סביב הפרשה כבר טלטלה את מוסדות השלטון בקייב. ממשלת אוקראינה פיטרה את מועצת המנהלים של "אנרגואטום", שנחשבה "לב לבו של מנגנון השחיתות", והורתה על פתיחת ביקורת מדינה דחופה. ראש הממשלה יוליה סבירידנקו אמרה כי מדובר ב"צעד ראשון בדרך לטיהור החברה והשבת האמון הציבורי".

זלנסקי עצמו, שהתמודד בתקופה האחרונה עם ביקורת קשה מבית ומבריסל על ניסיונותיו להגביר את שליטת הממשלה בגופים העצמאיים למאבק בשחיתות, הסתפק בינתיים בקריאה כללית "להמשיך בכל פעולה הנדרשת נגד השחיתות". הוא לא התייחס ישירות לחשדות נגד מינדיץ', שהיה בין האנשים הקרובים אליו עוד מימי הקריירה הבידורית שלו.

הפרשה מתפרצת בזמן שמגזר האנרגיה האוקראיני נמצא תחת מתקפות רוסיות חוזרות שגורמות להפסקות חשמל נרחבות, והציבור מאבד אמון בהתנהלות השלטון.