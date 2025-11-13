תעלומה בצרפת: רחפן טס בגובה נמוך מעל טנקים ותחנת משטרה

מתיחות בלתי שגרתית נרשמה בעיר הצרפתית מילוז שבחבל אלזס, לאחר שבליל שלישי הבחינו שוטרים ברחפן שטס מעל תחנת המשטרה המקומית ומעל מסילת רכבת שבה חנתה שיירת טנקים מדגם "לקלר".

לדברי התביעה המקומית, זהותו של המפעיל אינה ידועה ונפתחה חקירה פלילית.

על פי הודעת המשטרה, זמן קצר לפני חצות הבחין אחד הקצינים ברחפן מרחף בגובה נמוך מעל חצר תחנת המשטרה. הצליל המוכר של מנוע הרחפן אושר גם על ידי גורמים נוספים בתחנה, והאזנה ממושכת העלתה כי מדובר בלפחות שני מעברים נפרדים בגובה נמוך במיוחד.

במקביל, במרכז השליטה של המשטרה במילוז התקבל דיווח נוסף על רחפן שחג מעל אזור התחנה הצפונית של העיר, שם עמדה שיירה של כלי רכב משוריינים של הצבא הצרפתי ששבו מתרגיל צבאי. אחד מאנשי האבטחה במקום סיפר כי הרחפן, שלא נשא אורות זיהוי, טס ישירות מעל אזור החניה של הטנקים ונעלם במהירות לכיוון לא ידוע.

הפרקליטות במילוז הודיעה כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה. לדבריה, בשלב זה אין הוכחה לכך שמדובר במעשה מכוון, אך נבדקות עבירות של טיסת רחפן באזורים אסורים, עמידה ממושכת של כלי טיס בלתי מאויש מעל שטח רגיש והטסה לילית בניגוד לתקנות.

המקרה מגיע יממה בלבד לאחר תקרית דומה בעיר ברז'ראק שבחבל דורדון, שם זוהה רחפן שטס מעל מפעל לייצור חומרי נפץ עבור הצבא הצרפתי. לפי דיווחי התקשורת המקומית, מערכת השיבוש האלקטרונית שהייתה אמורה לנטרל את הרחפן כשלה, והרחפן הצליח להתרחק מבלי שניתן היה לזהותו או ליירטו. גם שם נפתחה חקירה פלילית.

בשנה האחרונה מדווחים בצרפת ובאירופה על עלייה ניכרת באירועי רחפנים מעל מתקנים צבאיים ואתרים רגישים. בספטמבר דווח על כמה רחפנים שחגו מעל בסיס אסטרטגי של צבא צרפת במורמלון לה־גראן, אך בצבא הצרפתי טוענים כי מדובר בתופעה נקודתית ולא במתקפה מאורגנת.