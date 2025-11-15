כיכר השבת
פגישה מכרעת עם בן סלמאן

טראמפ על נורמליזציה: "אני חושב שזה יקרה בקרוב" | דיווח מטריד: ישראל תאבד עליונות אווירית

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקדם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, אליה התקרבה ארה"ב באופן משמעותי מאז בחירתו של טראמפ | על סיפון האייר פורס 1 בדרכו לפלורידה, אמר הנשיא כי הוא ישוחח בנושא עם יורש העצר מוחמד בן סלמאן במהלך פגישתם השבוע (חדשות)  

1תגובות
טראמפ על סיפון האייר פורס 1 | ארכיון (צילום מסך מתוך סרטון של רויטרס)

נשיא ארה"ב בחר לפתוח את נסיעתו לביתו שבפלורידה, בהצהרה שממחישה עד כמה הוא רואה בהסכמי אברהם מנוע מרכזי במדיניותו.

בשיחה עם כתבים על סיפון ה'אייר פורס 1' אמר הנשיא כי בשבוע הבא יקיים שיחה עם יורש העצר הסעודי על צירוף ריאד למסגרת ההסכמים עם ישראל, והבהיר שהוא מצפה לראות התקדמות מהירה.

לדבריו, סעודיה כבר העבירה בקשה לרכישת מטוסי F35, והוא עצמו בוחן את הסוגיה. טראמפ הביע אופטימיות בנושא, וחשף שאתמול קיים שיחות טובות עם גורמים סעודים.

לפי נשיא ארה"ב, "אני חושב שבקרוב. אני לא רוצה להשתמש במילה מידי. אני מקווה לראות את ערב הסעודית נכנסים, ואני מקווה לראות אחרים נכנסים. אני חושב שערב הסעודית תכנס, כולם ייכנסו".

לדבריו, "בזמן המלחמה הם לא יכלו להצטרף, כשהקרבות נמשכו ואיראן הייתה כוח דומיננטי. עכשיו זה אחרת".

הדברים משתלבים בקו שמוביל טראמפ בחודשים האחרונים. כבר באוקטובר אמר בראיון לפוקס ביזנס שהוא מרגיש שהצטרפות סעודיה קרובה, והדגיש אז כי מהלך כזה יביא בעקבותיו מדינות נוספות. "אני מקווה לראות את ערב הסעודית נכנסים, ואני מקווה לראות אחרים נכנסים", צוטט אז. בשבוע שעבר הרחיב הנשיא את המעגל כשהודיע על הצטרפות קזחסטן להסכמי אברהם.

קזחסטן אמנם מקיימת יחסים דיפלומטיים ותיקים עם ישראל, אך גורמים אמריקניים מסבירים כי צירופה נועד להזרים רוח חדשה ביוזמת אברהם ולהחזיר אותה למרכז השיח בין ישראל לעולם הערבי והמוסלמי תחת חסות אמריקנית.

בתוך כך, לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס', נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל בחיוב מכירת מטוסי F-35 לסעודיה.

"הם רוצים לקנות הרבה מטוסים, המון F-35, ואני בוחן את זה"' אמר טראמפ בדרכו למאר א-לאגו.

במהלך השבוע צפוי להגיע לבית הלבן יורש העצר מוחמד בן סלמאן, והנשיא צפוי לשוחח עימו הן על נורמליזציה והן על רכישת המטוסים המתקדמים.

עדיין לא ברור בשלב זה אם ארה"ב תתנה את האחד בשני, אולם לפי דיווח בבלומברג, טראמפ נחוש להגיע להסכם עם סעודיה על רכישת המטוסים.

1
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל

