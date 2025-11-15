נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחר לפתוח את נסיעתו לביתו שבפלורידה, בהצהרה שממחישה עד כמה הוא רואה בהסכמי אברהם מנוע מרכזי במדיניותו.

בשיחה עם כתבים על סיפון ה'אייר פורס 1' אמר הנשיא כי בשבוע הבא יקיים שיחה עם יורש העצר הסעודי על צירוף ריאד למסגרת ההסכמים עם ישראל, והבהיר שהוא מצפה לראות התקדמות מהירה.

לדבריו, סעודיה כבר העבירה בקשה לרכישת מטוסי F35, והוא עצמו בוחן את הסוגיה. טראמפ הביע אופטימיות בנושא, וחשף שאתמול קיים שיחות טובות עם גורמים סעודים.

לפי נשיא ארה"ב, "אני חושב שבקרוב. אני לא רוצה להשתמש במילה מידי. אני מקווה לראות את ערב הסעודית נכנסים, ואני מקווה לראות אחרים נכנסים. אני חושב שערב הסעודית תכנס, כולם ייכנסו".

לדבריו, "בזמן המלחמה הם לא יכלו להצטרף, כשהקרבות נמשכו ואיראן הייתה כוח דומיננטי. עכשיו זה אחרת".

הדברים משתלבים בקו שמוביל טראמפ בחודשים האחרונים. כבר באוקטובר אמר בראיון לפוקס ביזנס שהוא מרגיש שהצטרפות סעודיה קרובה, והדגיש אז כי מהלך כזה יביא בעקבותיו מדינות נוספות. "אני מקווה לראות את ערב הסעודית נכנסים, ואני מקווה לראות אחרים נכנסים", צוטט אז. בשבוע שעבר הרחיב הנשיא את המעגל כשהודיע על הצטרפות קזחסטן להסכמי אברהם.

קזחסטן אמנם מקיימת יחסים דיפלומטיים ותיקים עם ישראל, אך גורמים אמריקניים מסבירים כי צירופה נועד להזרים רוח חדשה ביוזמת אברהם ולהחזיר אותה למרכז השיח בין ישראל לעולם הערבי והמוסלמי תחת חסות אמריקנית.

בתוך כך, לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס', נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל בחיוב מכירת מטוסי F-35 לסעודיה.

"הם רוצים לקנות הרבה מטוסים, המון F-35, ואני בוחן את זה"' אמר טראמפ בדרכו למאר א-לאגו.

במהלך השבוע צפוי להגיע לבית הלבן יורש העצר מוחמד בן סלמאן, והנשיא צפוי לשוחח עימו הן על נורמליזציה והן על רכישת המטוסים המתקדמים.

עדיין לא ברור בשלב זה אם ארה"ב תתנה את האחד בשני, אולם לפי דיווח בבלומברג, טראמפ נחוש להגיע להסכם עם סעודיה על רכישת המטוסים.