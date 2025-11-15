ראש הממשלה נתניהו ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחחו היום (שבת) בטלפון, כך אישרו משרדיהם של השניים בהודעות נפרדות.
בהודעת הקרמלין שיצאה ראשונה, צוין כי "ולדימיר פוטין ניהל שיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו".
בהודעה נכתב כי "התקיימו חילופי דעות מפורטים על המצב במזרח התיכון, כולל ההתפתחויות האחרונות ברצועת עזה לאור יישום הסכם הפסקת האש וחילופי העצורים (...), מצב העניינים סביב תוכנית הגרעין של איראן, ונושאים הנוגעים לעידוד ייצוב נוסף בסוריה".
יש לציין כי כאשר השיחה מתבצעת ביוזמת הצד השני, הקרמלין מקפיד לציין זאת בהודעתו. הדבר מאשר את הודעת ראש הממשלה לפיה השיחה בוצעה ביוזמתו של פוטין.
בהודעת ראש הממשלה צוין כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.
השיחה התקיימה ביוזמתו של הנשיא פוטין ובהמשך לסדרת שיחות שקדמו לה בתקופה האחרונה, שעסקו בנושאים אזוריים."
