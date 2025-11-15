כיכר השבת
ביוזמת פוטין

נתניהו ופוטין שוחחו בטלפון - הקרמלין ולשכת רוה"מ פרסמו במקביל: אלו הנושאים עליהם דנו

לשכת ראש הממשלה והקרמלין אישרו במקביל כי התקיימה שיחה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לראש הממשלה נתניהו | בלשכת ראש הממשלה הדגישו כי השיחה בוצעה ביוזמתו של נשיא רוסיה | אלו הנושאים עליהם דנו השניים, וזה מה שנכתב בהודעות הדוברות של ישראל ושל רוסיה (מדיני) 

נתניהו ופוטין בזמנים טובים יותר (צילום: Photo by Kobi Gideon / GPO )

ונשיא רוסיה שוחחו היום (שבת) בטלפון, כך אישרו משרדיהם של השניים בהודעות נפרדות.

בהודעת הקרמלין שיצאה ראשונה, צוין כי "ולדימיר פוטין ניהל שיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו".

בהודעה נכתב כי "התקיימו חילופי דעות מפורטים על המצב במזרח התיכון, כולל ההתפתחויות האחרונות ברצועת לאור יישום הסכם הפסקת האש וחילופי העצורים (...), מצב העניינים סביב תוכנית הגרעין של איראן, ונושאים הנוגעים לעידוד ייצוב נוסף בסוריה".

יש לציין כי כאשר השיחה מתבצעת ביוזמת הצד השני, הקרמלין מקפיד לציין זאת בהודעתו. הדבר מאשר את הודעת ראש הממשלה לפיה השיחה בוצעה ביוזמתו של פוטין.

בהודעת ראש הממשלה צוין כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

השיחה התקיימה ביוזמתו של הנשיא פוטין ובהמשך לסדרת שיחות שקדמו לה בתקופה האחרונה, שעסקו בנושאים אזוריים."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר