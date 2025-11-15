ביוזמת פוטין נתניהו ופוטין שוחחו בטלפון - הקרמלין ולשכת רוה"מ פרסמו במקביל: אלו הנושאים עליהם דנו לשכת ראש הממשלה והקרמלין אישרו במקביל כי התקיימה שיחה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לראש הממשלה נתניהו | בלשכת ראש הממשלה הדגישו כי השיחה בוצעה ביוזמתו של נשיא רוסיה | אלו הנושאים עליהם דנו השניים, וזה מה שנכתב בהודעות הדוברות של ישראל ושל רוסיה (מדיני)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 20:49