לראשונה מאז 1936: הדרוזים בסוריה דורשים מדינה עצמאית

הפגנות הדרוזים ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

השייח' חִכְּמַת סַלְמַאן אל-הִיגְ'רִי המנהיג הרוחני הבכיר של הדרוזים בעולם, מכריז על דרישה לעצמאות דרוזית בהר הדרוזי. זו הפעם הראשונה מאז שהצרפתים פירקו את המדינה הדרוזית האוטונומית בשנת 1936 שהדרוזים מעלים רשמית את דרישת העצמאות.

כמעט תשעה עשורים לאחר שהצרפתים פירקו בכוח את המדינה הדרוזית האוטונומית בג'בל א-דרוז (הר הדרוזים), עולה שוב על סדר היום הדרישה לעצמאות דרוזית בסוריה. השייח' חכמת אל-האג'רי, המנהיג הרוחני הבכיר של הדרוזים בסוריה ובעולם, הכריז באופן חד-משמעי על דרישת העדה הדרוזית לישות עצמאית בהר הדרוזי (סווידה), הרחק מארגוני הטרור והשלטון הג'יהאדיסטי החדש בדמשק. המהלך הדרמטי מגיע לאחר מאות שנים שבהן הדרוזים הפגינו נאמנות למעשה לכל שלטון שחיו תחתיו - מהעות'מאנים דרך הצרפתים ועד משטר אסד. בשנת 1925, דווקא הדרוזים הובילו את המרד הסורי הגדול נגד הצרפתים בהנהגת סולטן אל-אטרש, כאשר אל-אטרש כתב אז לבני עמו: "זכרו שאומות מתורבתות המאוחדות אינן ניתנות להשמדה. האימפריאליסטים גזלו את שלכם. הם שמו ידם על מקורות העושר שלכם והקימו מחסומים וחילקו את מולדתכם הבלתי ניתנת לחלוקה". מתוכנית אלון לעידן נתניהו השכנים בהלם: השוטרים הוזעקו בעקבות דיווח על אלימות - ואז הם ספגו אש כבדה יוסי נכטיגל | 11:25 שבועיים אחרי בחירתו של ממדאני: זה מה שקרה בליל שבת בניו יורק יוסי נכטיגל | 11:12 התוכנית להקמת מדינה דרוזית אינה חדשה בישראל. לאחר מלחמת ששת הימים ב-1967, ניצלה ישראל את חולשת סוריה ופנתה למנהיגים דרוזים בהר הדרוזים בסוריה, כדי "לדחוף" את התוכנית שלה להקים מדינה דרוזית כחיץ בין ישראל לסוריה. יגאל אלון, השר הישראלי שעמד מאחורי התוכנית הזו, הציע שישראל תתמוך ברפובליקה דרוזית בדרום סוריה שתהיה לה "בהחלט ברית צבאית וכלכלית עם ישראל". התוכנית נדחתה על ידי מנהיגים דרוזים, ולא זכתה לתמיכה ציבורית אפילו בקרב הדרוזים בישראל, והרעיון נזנח על ידי הישראלים במשך עשרות שנים. אולם כעת, לאחר נפילת משטר אסד, נראה שדווקא הדרישה מגיע והפעם מהצד הדרוזי, ולא הישראלי.

ישראל שפירא וידידו שייח ריאד חמזה לצד תמונתו של שייח אמין טריף סבו של מוואפק טריף מנהיג הדרוזים בישראל

האם זה טוב לישראל?

רועי קייס מכאן 11 (שפרסם לראשונה חשיפה זו) הסביר שלכאורה, קיומה של ישות דרוזית עצמאית שכנה שתהיה בעלת ברית של ישראל ותספק ביטחון על כל הגבול הסורי היא הזדמנות היסטורית למדינת ישראל. אולם המציאות המורכבת על הקרקע הופכת את המימוש של החזון הזה לקשה ביותר.

הבעיה הגיאוגרפית המרכזית: אין מעבר בטוח בין הגולן הישראלי להר הדרוזי בסווידה. בדיוק באמצע נמצא מחוז דרעה - מחוז מוסלמי-סוני שתומך בשלטון החדש של אל-ג'ולאני בדמשק. דרעה היא אותו המחוז שהצית את ההתקוממות נגד משטר אסד והוביל למלחמת האזרחים הקטלנית בסוריה. כל מעבר של עזרה ישראלית או תמיכה בדרוזים בבשן (כפי שהשייח' אל-האג'רי מכנה את האזור בשם היהודי שלו) יידרש לעבור דרך אזור עוין זה שמלא בערבים סונים שונאי מדינת ישראל.

תמיכה בינלאומית

ב-16 ביולי 2025, השייח' אל-האג'רי הוציא קריאה לנשיא טראמפ, לראש הממשלה נתניהו, לנסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמאן ולמלך ירדן עבדאללה השני "להציל את סווידה". הוא אמר: "עמנו נטבח ונרצח בדם קר. הרוצחים אינם מבדילים בין צעיר לזקן, אישה וילד, רופא ושייח'. הם הורסים כנסיות ובתי תפילה".

אולם כאן טמון הסיבוך הגדול: שלוש המעצמות - סעודיה, טורקיה וקטאר - נותנות חסות לשלטון החדש של אל-ג'ולאני ודוחפות את ממשל טראמפ לגבות אותו. אפילו הטבח בדרוזים ביולי 2025, שבו נהרגו למעלה מ-1,100 בני אדם כולל 427 לוחמים דרוזים ו-298 אזרחים דרוזים, לא גרם לאמריקאים להסיר את תמיכתם מהמשטר החדש.

סולטאן אל-אטרש המנהיג הדרוזי שלפני כמאה שנה עמד בראש המדינה הדרוזית בבשן ( צילום: מאת לא ידוע - http://www.syrianhistory.com, נחלת הכלל )

הדרוזים בלבנון מתנגדים

קול אחר נשמע מאת המנהיג הדרוזי הלבנוני וליד ג'ומבלט שקרא לדרוזים בסוריה להסתדר עם הממשלה החדשה וגינה בתוקף את ההתערבות הישראלית.

ג'ומבלט הצהיר שהשייח' מווטפק טריף "לא מייצג אותנו" (הדרוזים), והצביע על כך שטריף "נתמך על ידי כוחות ציוניים". [ג'ומבלט הנ"ל תומך טרור ידוע, ובמשך שנים רבות הוא תמך בחיזבאללה. י"ש].

כך לראשונה מאז 1936, הדרוזים דורשים מדינה. אך האם העולם של 2025 מוכן לאפשר זאת - זו כבר שאלה אחרת לגמרי.

