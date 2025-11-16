משרד החוץ ערך היום (ראשון) קבלת פנים לפתיחת ביקור משלחת מנהיגים צעירים מגרמניה לישראל - המשלחת הגדולה ביותר שהגיעה מאירופה מאז ה-7 באוקטובר, ובה 160 מנהיגים צעירים ממגוון תחומים: פוליטיקה, כלכלה, תרבות, אקדמיה וספורט.

המשלחת, יוזמת אגף אירופה במשרד החוץ ושגרירות ישראל בברלין, הגיעה לישראל בטיסה חגיגית שנצבעה בצבעים מיוחדים, לציון 60 שנות יחסים דיפלומטיים בין ישראל לגרמניה.

לפי משרד החוץ, מטרת הביקור היא להעמיק את ההיכרות של דור העתיד של מנהיגי גרמניה עם ״הסיפור הישראלי״ על כל מורכבותו ועוצמתו האנושית. מלווה את המשלחת שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור.

המשתתפים יבקרו באתרי מפתח המלמדים על האתגרים שישראל ניצבת בפניהם, יפגשו עם בכירי ההנהגה הישראלית, ייכנסו לעולם החדשנות הישראלי, וישמעו עדויות של ניצולים ושל מי שחוו מקרוב את זוועות ה-7 באוקטובר. במהלך האירוע הופיעה הזמרת ושורדת הטבח, יובל רפאל, ושיתפה את חברי המשלחת במסעה האישי מאז מתקפת הטרור - עדות חיה לכוח, לתקווה ולרוח העמידה של החברה הישראלית.

שר החוץ, גדעון סער, נשא דברים באירוע הפתיחה. כמו כן הועברה ברכה מיוחדת מראש הממשלה, בנימין נתניהו, לרגל פתיחת הפרויקט.

שר החוץ סער אמר:

"יש אובססיה חדשה בעולם ובעיקר באירופה שחסרת כל היגיון גיאופוליטי. אנחנו מתמודדים עם שלוש מדינות טרור - תופעה ייחודית במזרח התיכון. אני רוצה שתבינו - אלה לא ארגוני טרור פשוטים. ארגוני טרור שמשתלטים על שטח ותושבים הופכים למדינות טרור. וזה כמו להשוות בין ניאו-נאצים, שקיימים בעולם היום, והמשטר הנאצי ששלט בשטח ואוכלוסייה.

מדינות הטרור בעזה, בלבנון ובתימן עדיין לא פורקו.

אבל אנשים מסוימים ממהרים להציע שאנחנו נקים מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ הקטנה שלנו, 2 קילומטר מהיכן שאנחנו יושבים ברגע זה. היא תשלוט טופוגרפית על כל מרכזי האוכלוסייה שלנו. וזה מה שהם הציעו אחרי ה-7 באוקטובר. למרות שברור לחלוטין שניסוי כזה יביא למדינת טרור נוספת״.