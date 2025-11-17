כיכר השבת
המלחמה שלא נגמרת

"בניינים שלמים קרסו": מראות של חורבן אחרי פגיעת טיל רוסי - 3 נהרגו | תיעוד 

שלושה בני אדם נהרגו ועשרה נפצעו, בהם שלושה נערים, במתקפת טילים רוסית שפגעה הלילה בבנייני מגורים במרכז בלקליה שבמחוז חרקיב | הרשויות מסרו כי עשרות כלי רכב הושחתו ונגרם נזק כבד לבניינים | צפו בתיעוד (חדשות, בעולם) 

(צילום: מחוז חרקיב, לפי סעיף 27א)

פגיעה ישירה של טיל רוסי בעיר בלקליה שבמחוז חארקיב גבתה בלילה את חייהם של שלושה בני אדם והותירה עשרה פצועים.

הרשויות האוקראיניות מסרו כי בין הנפגעים נמנים גם שלושה נערים. רוב הפצועים הועברו לבתי החולים הסמוכים, והעירייה הגדירה את מצב החירום כממושך בשל היקף ההרס.

לפי עדכון שפרסם מושל המחוז אולה סיניהובוב, הפגיעה אירעה באזור מגורים במרכז העיר והכתה בשורת בניינים רבי קומות.

חזיתות שלמות נקרעו, חלונות נופצו ורכבים חונים נשרפו או נהרסו. בתיעוד שהפיצו הרשויות נראה בניין לבנים רב קומות שקומתו העליונה עולה באש, בעוד מתחתיו פזורים שברים וענפי עצים שנעקרו מעוצמת הפיצוץ.

ראש המנהל הצבאי בבלקליה, ויטאלי קראבאנוֹב, ציין כי תשעה מהפצועים מאושפזים ומקבלים טיפול. במוסקבה לא הגיבו לטענות על תקיפה ישירה נגד אזרחים.

הירי על בלקליה מצטרף לשורה ארוכה של תקיפות טילים, מל"טים וארטילריה שמכוונת רוסיה לעבר מחוז חרקיב בחודשים האחרונים. התקיפות משבשות את אספקת החשמל וגורמות לתושבים להישאר זמן רב במחסות תחת התרעות חוזרות וללא חשמל. בעיר איזיום, שבדרום המחוז, דווח כי חלקים נרחבים נותרו ללא חשמל במהלך הלילה, לאחר שבתקיפה נוספת נפצע נער בן ארבע עשרה.

ללא הסדר נראה באופק, רוסיה ממשיכה במתקפותיה נגד תשתיות אזרחיות ומתקדמת בגזרת פוקרובסק ומחוז דונייצק.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

