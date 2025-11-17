פגיעה ישירה של טיל רוסי בעיר בלקליה שבמחוז חארקיב גבתה בלילה את חייהם של שלושה בני אדם והותירה עשרה פצועים.

הרשויות האוקראיניות מסרו כי בין הנפגעים נמנים גם שלושה נערים. רוב הפצועים הועברו לבתי החולים הסמוכים, והעירייה הגדירה את מצב החירום כממושך בשל היקף ההרס.

לפי עדכון שפרסם מושל המחוז אולה סיניהובוב, הפגיעה אירעה באזור מגורים במרכז העיר והכתה בשורת בניינים רבי קומות.

חזיתות שלמות נקרעו, חלונות נופצו ורכבים חונים נשרפו או נהרסו. בתיעוד שהפיצו הרשויות נראה בניין לבנים רב קומות שקומתו העליונה עולה באש, בעוד מתחתיו פזורים שברים וענפי עצים שנעקרו מעוצמת הפיצוץ.

ראש המנהל הצבאי בבלקליה, ויטאלי קראבאנוֹב, ציין כי תשעה מהפצועים מאושפזים ומקבלים טיפול. במוסקבה לא הגיבו לטענות על תקיפה ישירה נגד אזרחים.

הירי על בלקליה מצטרף לשורה ארוכה של תקיפות טילים, מל"טים וארטילריה שמכוונת רוסיה לעבר מחוז חרקיב בחודשים האחרונים. התקיפות משבשות את אספקת החשמל וגורמות לתושבים להישאר זמן רב במחסות תחת התרעות חוזרות וללא חשמל. בעיר איזיום, שבדרום המחוז, דווח כי חלקים נרחבים נותרו ללא חשמל במהלך הלילה, לאחר שבתקיפה נוספת נפצע נער בן ארבע עשרה.

ללא הסדר נראה באופק, רוסיה ממשיכה במתקפותיה נגד תשתיות אזרחיות ומתקדמת בגזרת פוקרובסק ומחוז דונייצק.