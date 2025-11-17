הר הגעש הפעיל קילוואה בהוואי שוב פרץ לפעולה, כשהמזרקות שלו מתפרצות לגובה של יותר מ‑1,000 רגל, והגיעו לשיא של 1,500 רגל מפתח הדרום. המראה עוצר נשימה: לבה חמה פורצת לשמיים במהירות ועוצמה יוצאת דופן, מספקת מחזה טבעי מרהיב ומסוכן כאחד.

זרימות הלבה מכסות חלקים נרחבים מרצפת מכתש האלמאאומאו, בעוד גדילי זכוכית וולקנית עדינים, הידועים כ־“שערות של פלה”, נישאים למרחק של יותר מ‑10 מייל (כ‑16 ק"מ) מהלוע. בנוסף, קיימת סכנה ממשית של גזים וולקניים, אי-יציבות הקרקע, סדקים ומפולות סלעים מסביב לקלדרה.

נכון לעכשיו, ההתפרצות מוגבלת לאזור הסגור של פארק הלאומי הרי הגעש בהוואי, שהמשיך להפעיל את "שעון הר געש", המעיד על פעילות מתמשכת או צפויה.