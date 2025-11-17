כיכר השבת
עמוד האש

האדמה בוערת: הר הגעש בהוואי משגר מזרקות לבה אדירות בגובה 1,500 רגל | צפו

הר הגעש קילוואה משגר מזרקות לבה דרמטיות לגובה של עד 1,500 רגל , עוצמה שלא נצפתה שנים ארוכות (חדשות בעולם)

1תגובות
מזרקות הלבה בהוואי (צילום: רשתות חברתיות)

הר הגעש הפעיל קילוואה בהוואי שוב פרץ לפעולה, כשהמזרקות שלו מתפרצות לגובה של יותר מ‑1,000 רגל, והגיעו לשיא של 1,500 רגל מפתח הדרום. המראה עוצר נשימה: לבה חמה פורצת לשמיים במהירות ועוצמה יוצאת דופן, מספקת מחזה טבעי מרהיב ומסוכן כאחד.

זרימות הלבה מכסות חלקים נרחבים מרצפת מכתש האלמאאומאו, בעוד גדילי זכוכית וולקנית עדינים, הידועים כ־“שערות של פלה”, נישאים למרחק של יותר מ‑10 מייל (כ‑16 ק"מ) מהלוע. בנוסף, קיימת סכנה ממשית של גזים וולקניים, אי-יציבות הקרקע, סדקים ומפולות סלעים מסביב לקלדרה.

נכון לעכשיו, ההתפרצות מוגבלת לאזור הסגור של פארק הלאומי הרי הגעש בהוואי, שהמשיך להפעיל את "שעון הר געש", המעיד על פעילות מתמשכת או צפויה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
"מה רבו מעשיך השם"
הצל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר