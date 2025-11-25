מתון "ריזורט שונית המחסום של פור סיזנס"

בשנת 1988, נפתח בלב האוקיינוס, 70 קילומטרים מחופי אוסטרליה, מבנה שבע קומות יוצא דופן שנועד לשנות את תפיסת התיירות. זהו סיפורו הבלתי ייאמן של המלון הצף הראשון בעולם, שיצא למסע טראנס-פסיפיק של 14,000 קילומטרים ושימש כמלון יוקרה, וסמל של פיוס קוריאני כושל, לפני שנסגר בהוראת קים ג'ונג און.

הרעיון להקמת לינה קבועה בלב שונית המחסום הגדולה נולד בראשו של דאג טארקה, צוללן יליד איטליה שחי בטאונסוויל, קווינסלנד. טארקה חלם שאנשים יוכלו לחוות את השונית בשהות לילית, ולא רק בטיולי יום. המהנדס השוודי סטן סיוסטרנד תכנן את המבנה העצום.

המלון משייט באוקיינוס ( צילום: מסך )

מלון היה דומה לספינת קרוז בינונית אך חסר הנעה - למעשה, הוא היה דוברה שנדרשה גרירה. המבנה, שגובהו 24.2 מטרים, הכיל 174 חדרים והיה יכול לארח 356 אורחים. הוא כלל שני ברים, שני מסעדות, מועדון לילה, תיאטרון, חדר כושר, מנחת מסוקים, ואפילו מצפה תת-ימי.

הבנייה החלה ביוני 1986 בסינגפור והסתיימה בינואר 1988. המלון נפתח באופן רשמי במרץ 1988. העלות הכוללת של הפרויקט נאמדה ב-45 מיליון דולר אוסטרלי (מעל 100 מיליון במונחי ימינו), אם כי מקורות אחרים מציינים שהמחיר עלה על 40 מיליון דולר.

המלון, שנקרא בתחילה "ריזורט שונית המחסום של פור סיזנס" באוסטרליה, נסגר לאחר שנה אחת בלבד. בעיות מזג אוויר (כמו ציקלון צ'ארלי שפגע בו לפני הפתיחה), ומיעוט אורחים, הביאו להפסד של 7.89 מיליון דולר.

חדר במלון הצף ( צילום: מסך )

כדי לכסות את ההפסדים, הוא נמכר ונגרר 5,500 קילומטרים לווייטנאם. שם, הוא מצא סוף סוף את מקומו. הוא עוגן בנהר סייגון והפך למלון חמישה כוכבים פופולרי ומרכז חיי לילה שוקק, עם תפוסה שנעמדה בין 80 ל-100 אחוז במשך ארבע שנים.

בשנת 1998, המלון נמכר שוב לקונגלומרט דרום קוריאני בשם יונדאי אסאן. לאחר שיפוצים, הוא יצא למסעו האחרון, נגרר 4,500 קילומטרים צפונה לצפון קוריאה, ונקרא "מלון האגומגאנג". במהלך שמונה שנים, הוא שימש כנקודת מפגש משמעותית למשפחות שהופרדו במלחמת קוריאה, בתקופה של הפשרת יחסים קצרה.

נטוש ועזוב מלון האגומגאנג בצפון קוראיה ( צילום: ויקפדיה )

המלון ננטש ב-2008, לאחר שחייל צפון קוריאני ירה והרג תיירת דרום קוריאנית שסטתה מהשטח המוגדר. המלון נשאר עגון, והחל להחליד. ב-2019, המנהיג קים ג'ונג און ביקר במתחם, הכריז על המבנים הדרום קוריאניים כ"עלובים" וכחסרי "אופי לאומי", והורה על הריסתם.

המלון, שהתחיל כסמל לתיירות יוקרתית, סיים את חייו כסמל לפיוס שנכשל. לאחר מסע מדהים שחצה אוקיינוסים ומשטרים, המלון הצף פורק לבסוף במרץ 2022. כפי שניסח זאת רוברט דה ג'ונג, אוצר במוזיאון הימי בטאונסוויל, "האוקיינוס מלא במלונות צפים. אנחנו פשוט קוראים להם ספינות שיט (קרוז)".