ה-FBI ביקש לערוך תשאול לשישה מחברי הקונגרס הדמוקרטים שהופיעו לאחרונה בסרטון ובו קראו לחיילי צבא ארצות הברית לסרב לבצע פקודות 'בלתי חוקיות' להגדרתם. כך מסר גורם בכיר במשרד המשפטים לסוכנות הידיעות רויטרס.

הדיווח מגיע יממה לאחר שהפנטגון איים להחזיר את הסנאטור מארק קלי, יוצא חיל הים ואחד מהשישה, לשירות פעיל, מהלך שעשוי להוביל להגשת אישומים צבאיים נגדו. שר ההגנה פיט הגסת', שנחשב מקורב לבית הלבן, תיאר את פעולותיהם ברשת החברתית כ"מעשים חתרניים".

בסרטון, שפורסם בשבוע שעבר, השתתפו לצד קלי גם הסנאטורית אליסה סלוטקין, לשעבר אנליסטית ב-CIA ויוצאת מלחמת עיראק, וכן חברי בית הנבחרים ג'ייסון קרואו, מגי גודלנדר, כריס דלוזיו וכריסי הולהאן – כולם יוצאי צבא.

המחוקקים קראו בסרטון לסירוב פקודה בטענה כי ממשל טראמפ פועל בניגוד לחוק כשהוא מורה לבצע תקיפות נגד כלי שיט שמובילים מבריחי סמים במים הטריטוריאליים של אמריקה הלטינית.

הפנטגון מצדו טוען כי התקיפות מוצדקות, משום שהמבריחים מסווגים כטרוריסטים. הנשיא דונלד טראמפ האשים את ששת המחוקקים בביצוע מעשה בגידה, ואף ציין בפוסט ברשת החברתית כי העונש על כך הוא מוות.

הגורם ממשרד המשפטים, שהתראיין בעילום שם, אמר כי מטרת התשאולים המתוכננים של ה-FBI היא לברר "האם בוצע דבר מה שאינו חוקי, ומשם להמשיך". ה-FBI לא השיב לפניות לתגובה. בתגובה שפרסם ביום שני, דחה קלי את איומי הפנטגון בנושא והגדיר אותם כטקטיקת הפחדה שנועדה להשתיק ביקורת.