משטרת קנדה: עצרנו קטין החשוד בתכנון פיגוע בשם דאעש

המשטרה הפדרלית בקנדה הודיעה הערב (שלישי) כי עצרה בתחילת החודש קטין מצפון לטורונטו, החשוד בתכנון פיגוע טרור. הקטין מואשם כי הפיץ תכני תעמולה של ארגון דאעש, השתייך לקבוצת טרור וניסה להשיג ציוד ואמצעי לחימה לקראת ביצוע פיגוע.

על פי ההודעה, ב-4 בנובמבר, שוטרים מצוות אכיפת הביטחון הלאומי המשולב באזור המרכז (GTA-INSET) של משטרת RCMP עצר את הצעיר.

החוקרים טוענים כי האדם השתתף בפעילות של ארגון טרור על ידי עריכה ופרסום סרטוני תעמולה של דאעש באינטרנט. הצעיר מואשם גם בהזמנת אדם אחר לספק כלי נשק בכוונה שישמשו לקידום פעילות טרור.

הנאשם, שזהותו מוגנת במסגרת חוק המשפט הפלילי לנוער (YCJA), עומד בפני אישומים הכוללים השתתפות בפעילות של קבוצת טרור והזמנת אדם לספק רכוש לפעילות טרור.

תאילנד: תושבים פורקים גגות כדי לשרוד שיטפונות דני שפיץ | 18:20

רק באוגוסט האחרון נעצר במונטריאול קטין שתכנן לבצע פיגוע בשם דאעש, ובסוף 2023 ובתחילת 2024 נעצרו באוטווה שני נערים בני 15 שתכננו פיגוע רב נפגעים בקהילה היהודית המקומית.

גורמי הביטחון מסרו כי מאז שנת 2022 סוכלו 24 ניסיונות לבצע פעולות טרור קיצוניות, לרבות פיגוע שתכננו אב ובנו נגד הקהילה היהודית באזור טורונטו.