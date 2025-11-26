שני נוסעים נעצרו בגרמניה לאחר שפרצו בכוח לשטח האווירי של נמל התעופה קלן/בון בניסיון להספיק לטיסה שיצאה לרומניה.

הגברים הרומנים, בני 47 ו-28, עברו תחילה את מחסום הביטחון כרגיל, אך איחרו להגיע לשער העלייה למטוס לפני שנסגר. במקום לקבל את הדין, הם החליטו לפרוץ בכוח: על פי הדיווחים, סביב השעה 21:33 (שעון מקומי) הם ניפצו את הזכוכית שכיסתה מתג חירום ולחצו על הכפתור כדי לפתוח דלת שסיפקה להם "גישה בלתי מורשית" לרחבת המטוסים (האפרון).

השניים נצפו רצים על המסלול לעבר מטוס האיירבוס A321 של חברת Wizz Air, שהיה בדרכו להמראה לבוקרשט. ניסיונם הנואש סוכל במהירות: עובד נמל תעופה עצר את הגברים, והם נמסרו לאחר מכן לידי המשטרה הפדרלית.

המשטרה פתחה בחקירה פלילית נגד הגברים בגין הסגת גבול, ובודקת חשד להפרת חוק אבטחת התעופה. דובר המשטרה אישר כי אף על פי כן, "אבטחת התעופה מעולם לא הופרה, ופעולות הטיסה לא הושפעו" מהאירוע. למעשה, הטיסה לבוקרשט יצאה כמתוכנן ואף הגיעה ליעדה לפני לוח הזמנים.

דובר המשטרה הדגיש כי אנשים שאינם מורשים "מסכנים את עצמם אם הם נעים ברחבת המטוסים" ללא הנחיות.

ניתן לחשוב על אירוע כזה כעל ניסיון נואש אחרון ללכוד רכבת שדהרה כבר מהתחנה, כאשר הדרך היחידה להגיע אליה הייתה לשבור מחסום בטיחות ולרוץ על הפסים, בלי להתחשב בסכנה האישית ובכללי הבטיחות הקפדניים של המתקן.