מוות הירואי

הקריב את חייו: חייל אמריקאי זינק למים בשביל להציל ילדים - וטבע במקום

חייל מפלורידה, שמשרת בהוואי, מת מוות הירואי, לאחר שהציל שני ילדים | החייל, ג'פרי דיאז, חובש-נשק מדרגה ראשונה בן 47, קפץ למים כדי להציל את הילדים שנאבקו בגלים גבוהים - וטבע בעצמו (בעולם)

ג'פרי דיאז (מתוך החשבון הרשמי של מתקן מטווח טילים באוקיינוס ​​השקט (PMRF))

חייל צי מפלורידה, שמשרת בהוואי שבארצות הברית, מת מוות הירואי לאחר שהציל שני ילדים במפרץ ויאפואה.

ג'פרי דיאז, חובש-נשק מדרגה ראשונה בן 47, מפלורידה, נפטר ביום שבת, כך נמסר בהודעה רשמית של משטרת קאואי. דיאז, שהוצב במתקן טווח הטילים הפסיפי בבארקינג סנדס, טבע לאחר שקפץ למים כדי להציל שני ילדים שנאבקו בגלים גבוהים.

הילדים הצליחו להגיע לחוף בשלום, אך דיאז עצמו נתקל בקשיים במים. צוותי חירום בבארקינג סנדס חילצו אותו מהמים והחלו בניסיונות החייאה. דיאז פונה לבית החולים Kaua‘i Veterans Memorial Hospital, שם נמסר כי נפטר.

קפטן רוברט פרינס, מפקד מתקן טווח הטילים הפסיפי, מסר בהצהרה כי הם "שבורים ממותו של חברינו ואנו שולחים את תנחומינו הכנים למשפחתו, חבריו ולחבריו לנשק שמתמודדים עם האובדן". הוא הוסיף כי הם מודים לכוחות החירום, לחיילים ולבני משפחותיהם על הסיוע המידי ומתחייבים לתמוך במשפחה ובכל הנפגעים בתקופה קשה זו.

