בית המשפט העליון בצרפת אישר את הרשעתו של הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי בעבירות מימון בלתי-חוקי של קמפיין הבחירות לנשיאות ב־2012, שבהן נכשל בניסיון להיבחר מחדש.

ההכרעה מהווה מכה משפטית נוספת עבור סרקוזי, לאחר שבשבועות האחרונים ריצה כמעט חודש מאסר בתיק אחר.

סרקוזי, שכיהן כנשיא בין השנים 2007 ל־2012, הורשע לראשונה ב־2021 ושוב ב־2024 על חריגה חמורה מתקרת ההוצאות המותרת בחוק. על פי ההאשמות, מפלגתו דאז הוציאה בקמפיין 2012 כמעט פי שניים מתקרת ההוצאות - 22.5 מיליון אירו - וזאת על אירועים פוליטיים יוקרתיים שנועדו לקדם את הקמפיין. המפלגה גם שכרה חברת יחסי ציבור מקורבת כדי להסתיר את ההוצאות.

סרקוזי מצידו דחה מכל וכל את ההאשמות. לדבריו, הוא לא היה מעורב בלוגיסטיקה של ניהול הקמפיין ולא בניהול הכספים. ערעורו נדחה אתמול, כאשר בית הדין לערעורים פליליים קבע כי הוכח שמדובר במימון בלתי-חוקי, ואישר עונש מאסר על תנאי בן שנה, שחלקו גם הושת בפועל אך ללא כליאה.

צוות ההגנה של סרקוזי מסר כי הוא שוקל לפנות בנושא לבית הדין האירופי לזכויות אדם.