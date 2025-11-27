כיכר השבת
זה החשוד שירה על אנשי המשמר הלאומי שנורו מחוץ לבית הלבן והאיום של טראמפ

בארה"ב דיווחו כי החשוד שירה על אנשי המשמר הלאומי מחוץ לבית הלבן הוא רחמנאללה לקנוואל, בן 29, מהגר מאפגניסטן | הנשיא טראמפ: "החיילים נורו מטווח אפס במתקפה מפלצתית בסגנון מארב" (בעולם

זירת הירי סמוך לבית הלבן, הלילה (צילום: לפי סעיף 27 א)

רחמנאללה לקנוואל, בן 29, מהגר מאפגניסטן, הוא החשוד שירה הלילה (בין רביעי לחמישי) בשני חיילי המשמר הלאומי של ארצות הברית בוושינגטון ופצע אותם באורח אנוש. לקנוואל עצמו גם נפצע והועבר לבית חולים כשהוא מלווה בבלשים.

נשיא ארצות הברית, , פרסם לפנות בוקר (שעון ישראל) הודעה מיוחדת בה מסר כי: "חיה שירתה בשני אנשי המשמר הלאומי, ששניהם פצועים אנושות וכעת מאושפזים בשני בתי חולים נפרדים, גם היא פצועה קשה, אך ללא קשר לכך, היא תשלם מחיר כבד מאוד".

הנשיא הוסיף: "אלוהים יברך את המשמר הלאומי הגדול שלנו, ואת כל הצבא ואכיפת החוק שלנו. אלה באמת אנשים גדולים. אני, כנשיא ארצות הברית, וכל מי שקשור למשרד הנשיאות, איתכם".

הנשיא אף הוסיף וקרא "לבחון מחדש כל זר וזר מאפגניסטן שנכנס לארה"ב תחת ביידן". לדבריו: "עלינו לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את סילוקו של כל זר מכל מדינה שאינו שייך לכאן או מוסיף תועלת למדינתנו. אם הם לא יכולים לאהוב את המדינה שלנו - אנחנו לא רוצים אותם".

הנשיא שיתף: "החיילים נורו מטווח אפס במתקפה מפלצתית בסגנון מארב, במרחק צעדים ספורים מהבית הלבן.

"התקיפה הנוראית הזו הייתה מעשה רשע, מעשה שנאה ומעשה טרור. זה היה פשע נגד האומה שלנו והאנושות כולה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

