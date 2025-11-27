צרפת נפרדה בגעגועים מזוג דובי הפנדה האהובים שלה, חואן חואן ויואן דזה, שחזרו לסין מוקדם מהמתוכנן לאחר 13 שנים בגן החיות בובאל. השניים, בני 17, הגיעו לצרפת בשנת 2012 כחלק מתוכנית "דיפלומטיית הפנדות" של סין, שמטרתה לשלוח את הדובי הלבן-שחור ברחבי העולם כשגרירים של כוח רך.

הפנדות היו אמורות להישאר בצרפת עד ינואר 2027, אך נשלחו בחזרה אל מרכז הפנדות בצ'נגדו, לאחר שחואן חואן אובחנה בכשל כרוני בכליות. מנהל גן החיות בובאל, רודולף דלורד, הסביר כי מדובר במצב שכיח בקרב דובים בגיל זה. ההחלטה להחזירם התקבלה על ידי צוותים וטרינריים צרפתיים וסיניים כדי להבטיח שיקבלו "סביבה אופטימלית" לטיפול ופרישה.

מאות מבקרים מסורים התייצבו ביום ראשון קר וגשום כדי לומר "בון וויאז'" לזוג.

למרות הפרידה הכואבת, הפנדות הותירו אחריהן מורשת חשובה: הן היו הפנדות הראשונות שהביאו לעולם שלושה גורים בצרפת. בעוד הבכור, יואן מנג, כבר עזב לסין בשנת 2023, התאומות, חואנלילי ויואנדודו, צפויות להישאר בבובאל לעת עתה.

כאמור, סין שולחת פנדות לשורה של מדינות ברחבי העולם כחלק ממה שמכונה "דיפלומטיית הפנדות". המטרה היא להשתמש בפנדות כסוג של "שגרירים פרוותיים", שמסייעים לחזק קשרים דיפלומטיים, תרבותיים וכלכליים בין סין למדינות המארחות.

בדרך כלל הפנדות מועברות לגן חיות מרכזי במדינה הזרה, שם הן נשמרות ומופעלות כחלק מתוכניות מחקר, חינוך ושימור מינים בסכנת הכחדה.

מלבד צרפת, סין שלחה פנדות למדינות כמו ארצות הברית, יפן, גרמניה, אוסטרליה, בריטניה, ובלגיה. בכל מקרה, הפנדות נשארות בבעלות סין: החוזים קובעים שהן שייכות למרכזי הפנדות הסיניים, והילודים שלהן בדרך כלל חוזרים בסופו של דבר לסין כדי להשתלב בתוכניות השימור המקומיות.