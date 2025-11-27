ד"ר רחמה אלאדוואן (31), רופאה בריטית-פלסטינית בשירות הבריאות הלאומי הבריטי (NHS), הושעתה בזמן חקירה שמתנהלת נגדה בגין סדרה של הערות אנטישמיות ותמיכה בטרור שפרסמה באינטרנט.

החקירה כנגד הרופאה – מנתחת ואורתופדית מתמחה ומומחית לטראומה - נפתחה לאחר שה־GMC, מועצת הרפואה הכללית הבריטית, קיבל יותר מ־200 תלונות מהציבור ומהארגונים היהודיים על פעילותה הבעייתית ברשתות החברתיות.

בין ההודעות שיוחסו לה הופיעו אמירות שתוארו כתומכות בחמאס ובמתקפת 7 באוקטובר על ישראל, התייחסויות ל"עליונות יהודית", כינוי ישראלים כ-"גרועים מהנאצים" והכחשת שואה. אלאדוואן אף הואשמה בכך שבמהלך הפגנות ביצעה תנועות 'שיסוף גרון' המסמלות איום ברצח לעבר יהודים.

לדיון שנערך במנצ׳סטר בנוגע להאשמות נגדה הגיעה הרופאה כשהיא עונדת שרשרת שעליה התאריך 7 באוקטובר. הפאנל קיבל את המלצת ה־GMC להשעותה, וציין כי חלה “הסלמה בטון” דבריה לאחר החלטה קודמת ולאחר מתקפה על בית כנסת במנצ׳סטר בראשית אוקטובר.

יגואר נגד פומה: כיצד בעלי חיים טורפים מחלקים ביניהם איזורי טרף אבישי לוי | 26.11.25

אלעדוואן דחתה בחריפות את הטענות נגדה. בפוסט שפרסמה לאחר ההחלטה כתבה כי הפסיקה מוכיחה שלדבריה “אין רגולציה רפואית עצמאית בבריטניה” וכי “הלובי הישראלי והיהודי” הוא שקובע מי יורשה לעסוק ברפואה במדינה. היא הודתה למי שתיארה כתומכי “המאבק הצודק” שלה, וציינה כי מבחינתה מדובר ב״כבוד״ לשלם מחיר למען עמה.

שר הבריאות וס סטריטינג התייחס לפרשה כבר לאחר הדיון הקודם בספטמבר ואמר כי אמירות מבחילות מסוג זה אינן יכולות להיות חלק מה־NHS. השר אף התחייב לבצע רפורמה בדרך שבה מטופלות טענות לאנטישמיות במערכת הרפואית.

השעייתה של אלעדוואן נכנסה לתוקף מידית, ותיבחן מחדש בתוך שישה חודשים. החקירה הנרחבת של ה־GMC עודנה נמשכת, ובסיומה ייתכן שיוחלט על דיון משמעתי מלא שיקבע אם היא כשירה להישאר במערכת הרפואה.