דיווח חדש מעורר דאגה מצביע על כך שכל אזרח אמריקני, כמעט ללא יוצא מן הכלל, הושפע ממבצע סייבר נרחב שמיוחס לסין.

לפי גורמי אכיפה בינלאומיים ובהם ה-FBI וה-NSA, מתקפת הסייבר שבוצעה על ידי גורמים הנתמכים על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית כוונה למגוון רחב של מערכות חיוניות: תקשורת, ממשל, תחבורה, ותשתיות צבאיות.

על פי האזהרה הבינלאומית שפורסמה בספטמבר, המתקפה לא הוגבלה לארצות הברית בלבד, אלא פגעה במדינות רבות ברחבי העולם. שלוש חברות סיניות זוהו כקשורות לתשתית המתקפה ומקושרות לשירותי המודיעין של בייג’ינג, כולל יחידות של צבא השחרור העממי ומשרד הביטחון הלאומי.

הנתונים שנאספו במתקפה אפשרו לגורמים הסיניים, כך לפי ההערכה, לאתר ולעקוב אחר תנועותיהם ותקשורתם של יעדים במקומות שונים בעולם. סינתיה קייזר, לשעבר בכירה במחלקת הסייבר של ה-FBI, אמרה ל"ניו יורק טיימס" כי קשה לדמיין מצב שבו אמריקני כלשהו לא נפגע מהחדירה, בשל היקף הפעילות. לדבריה, “קשה להאמין שאפילו אדם אחד בארצות הברית נותר מחוץ להשלכות המתקפה”.

לפי ה-FBI, בין הנפגעים ישנם בכירים אמריקנים, אישי ציבור מרכזיים וגורמים פוליטיים שתקשורתם הוסגה ונחשפה. האחראים למתקפה הצליחו להשיג שליטה כמעט מלאה על שיחות טלפון שנעשו על ידי אזרחים אמריקנים. בעוד ששיחות פרטיות יומיומיות לא היו יעד, בכירים כגון הנשיא דונלד טראמפ, סגנו ג’יי דיי ונס, קמלה האריס ועוד עשרות אנשי ממשל היו מטרות מודיעיניות מובהקות.

פיט ניקולטי, מנהל אבטחת המידע הראשי בחברת Check Point, ציין בריאיון שהעניק לפוקס ניוז כי המתקפה נמשכה כחמש שנים, פרק זמן שהוא הגדיר ככמעט חסר תקדים, וכי החשש העיקרי כיום אינו המתקפה הבאה, אלא האפשרות שהגורמים הסיניים עדיין מסתתרים בתוך מערכות של חברות וגופים ממשלתיים שעדיין לא זיהו את הפריצה. “מה שמדאיג אותי הוא לא מתי הם יתקפו שוב, אלא מה הם עושים ממש עכשיו, ובאילו מערכות הם עדיין נמצאים”, אמר.