איום חדש בשמי אוקראינה: כטב"ם רוסי נתפס עם טיל אוויר‑אוויר 

השהאד הרוסי חמוש בטיל אוויר-אוויר ( צילום: רשתות חברתיות )

כוחות אוקראינה דיווחו אתמול (שני) כי הצליחו להפיל מל״ט רוסי מסוג שהאד‑136, כלי בלתי מאויש שנועד במקור לפגיעה במטרות קרקעיות, ונחשב למל״ט קמיקזה. המל״ט נשא טיל אוויר‑אוויר מדגם R‑60, וזו הפעם הראשונה שנעשה שילוב של נשק אווירי על פלטפורמה שהוגדרה קודם לכן ככלי חד‑פעמי לפגיעה קרקעית.

גורמי ביטחון אוקראינים מסרו כי הטיל נמצא בשלמות יחסית לאחר ההפלה, מה שמחזק את ההערכה כי הותקן במכוון ולא כתוצאה מפגיעה משנית. המומחים הסבירו כי טיל R‑60 נועד במקור לפגוע במסוקים או מטוסים קלים בטווח קצר. שילובו עם השאהד‑136, מל״ט קמיקזה קטן וזול, עשוי ליצור איום כפול: גם כלי תקיפה ם כלי תקיפה קרקעי בפגיעה עצמית וגם אפשרות לפגיעה או הפרעה לכלי טיס בשמי הקרב. עם זאת, נכון לעכשיו אין הוכחות שהמל״ט הצליח לשגר את הטיל בפועל.

טיל אוויר-אוויר R-60 על מטוס קרב רוסי ( צילום: (ויקפידה) CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=730398 )

לפי גורמים צבאיים אוקראינים, המהלך עשוי להעיד על ניסיון רוסי להרחיב את יכולות המל״טים שלה ולהתאים את הפעילות שלהם לשדה הקרב המשתנה, שבו מל״טים מיירטים הופכים לכלי מרכזי בהגנה האווירית. התמונות שפורסמו ברשתות החברתיות מראות שרידי הטיל והמל״ט, אך ברויטרס לא הצליחה לאמת באופן עצמאי את כל הפרטים.

הדיווח מגיע על רקע התגברות השימוש במל״טים משני הצדדים והחשש מהסלמה טכנולוגית שתאפשר הפיכת כלי קטן וזול לאיום אווירי רב‑תכליתי. אוקראינה הודיעה כי היא בוחנת את ממצאי ההפלה וכי תציג מסקנות רשמיות לאחר סיום הבדיקה הטכנית, בעוד גורמי ביטחון מתארים את האירוע כ"איתות מטריד" לגבי כוונת רוסיה לשדרג את מערך המל״טים שלה בדרכים בלתי צפויות.