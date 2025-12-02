כיכר השבת
מקלט למחבלים

אפגני שהגיע לארה"ב בתוכנית הפינוי של ביידן איים: "אני אבנה פצצה" ונעצר

גבר אפגני שהגיע לארצות הברית במסגרת מבצע הפינוי מקאבול בתקופת ממשל ביידן, הואשם השבוע בעבירות טרור | הנאשם איים "לבנות פצצה", לבצע פיגוע התאבדות ולפגוע באזרחים אמריקנים | התקרית ארעה זמן קצר אחרי מקרה אחר שבו מפונה אפגני הואשם בירי בשני אנשי המשמר הלאומי בוושינגטון (בעולם)

מימין ג'ו ביידן, משמאל מחבל, אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

גבר אפגני בשם מוחמד דאווד אלוקוזאי, בן 30, שהגיע ל במסגרת מבצע הפינוי מקאבול בתקופת ממשל ביידן, הואשם השבוע בעבירות טרור לאחר שהצהיר כי בכוונתו לבצע נגד אזרחים אמריקנים.

אלוקוזאי, שמתגורר כיום בפורט וורת' שבטקסס, נעצר בתחילה בשבוע שעבר בעקבות איום טרור שהפנה כלפי אחרים, ולאחר מכן הוגשו נגדו כתבי אישום פדרליים בגין איומים שהשמיע במדינות שונות בארה״ב.

התביעה הפדרלית מסרה כי אלוקוזאי איים בין השאר "לבנות פצצה", לבצע פיגוע התאבדות ולפגוע באזרחים אמריקנים. על פי ההאשמות, הוא פרסם סרטון ברשתות החברתיות שבו הוא נראה מאיים ומנופף בידיו בזעם כשהוא מדבר דארי, שפה נפוצה באפגניסטן, עם שני גברים נוספים. בסרטון הוא אף הזכיר שימוש במיכלי שמן בישול - אמצעי נפוץ אצל הטליבאן להכנת מטעני חבלה.

על פי המחלקה לבטחון המולדת, אלוקוזאי נכנס לארה"ב כחלק מתוכנית הפינוי המיוחדת של ביידן לאחר נסיגת הכוחות מקאבול ב־2021, קיבל מעמד של תושב קבע ביולי 2022.

התקרית ארעה זמן קצר אחרי מקרה אחר שבו מבקש מקלט אפגני הואשם בירי בשני אנשי המשמר הלאומי בוושינגטון, מה שגרם לממשל טראמפ להתחיל בבדיקה מחודשת של כלל מקבלי הגרין קארד מאזורי סיכון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר