גבר אפגני בשם מוחמד דאווד אלוקוזאי, בן 30, שהגיע לארצות הברית במסגרת מבצע הפינוי מקאבול בתקופת ממשל ביידן, הואשם השבוע בעבירות טרור לאחר שהצהיר כי בכוונתו לבצע פיגועים נגד אזרחים אמריקנים.

אלוקוזאי, שמתגורר כיום בפורט וורת' שבטקסס, נעצר בתחילה בשבוע שעבר בעקבות איום טרור שהפנה כלפי אחרים, ולאחר מכן הוגשו נגדו כתבי אישום פדרליים בגין איומים שהשמיע במדינות שונות בארה״ב.

התביעה הפדרלית מסרה כי אלוקוזאי איים בין השאר "לבנות פצצה", לבצע פיגוע התאבדות ולפגוע באזרחים אמריקנים. על פי ההאשמות, הוא פרסם סרטון ברשתות החברתיות שבו הוא נראה מאיים ומנופף בידיו בזעם כשהוא מדבר דארי, שפה נפוצה באפגניסטן, עם שני גברים נוספים. בסרטון הוא אף הזכיר שימוש במיכלי שמן בישול - אמצעי נפוץ אצל הטליבאן להכנת מטעני חבלה.

על פי המחלקה לבטחון המולדת, אלוקוזאי נכנס לארה"ב כחלק מתוכנית הפינוי המיוחדת של ביידן לאחר נסיגת הכוחות מקאבול ב־2021, קיבל מעמד של תושב קבע ביולי 2022.

הקפסולה היפנית שרוחצת אתכם תוך 15 דקות ועולה כמו בית אבישי לוי | 20:17

התקרית ארעה זמן קצר אחרי מקרה אחר שבו מבקש מקלט אפגני הואשם בירי בשני אנשי המשמר הלאומי בוושינגטון, מה שגרם לממשל טראמפ להתחיל בבדיקה מחודשת של כלל מקבלי הגרין קארד מאזורי סיכון.