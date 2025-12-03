גבר סיני בן 67, ממחוז סצ'ואן, חווה בחודש האחרון נפיחות וכאבי בטן מתמשכים. בתחילה הוא חשב שמדובר בדלקת קיבה ומעיים , אך מצבו החמיר עד כדי כך שלא יכול היה לשכב ללא כאבים עזים.

לאחר שהגיע לבית החולים, גילו הרופאים במהלך גסטרוסקופיה חפץ משונה: קובייה שחורה וחלקה שהוחלדה על ידי חומצת הקיבה ושכנה עמוק בבטן. דנג נזכר לפתע שבשנות ה-90 המוקדמות, במהלך ליל שתייה עם חברים, הוא בלע מצית פלסטיק כחלק מהתערבות. דנג חשב שהמצית עבר במערכת העיכול מזמן ומעולם לא סיפר על התקרית למשפחתו.

המצית, שאורכו כ-7 סנטימטרים, נשאר בגופו במשך כשלושה עשורים.

ניסיונות ראשוניים להסרת החפץ נכשלו, מכיוון שמשטח המצית היה חלקלק מדי, והמלקחיים החליקו ממנו שוב ושוב. בשל הקושי, הצוות הרפואי נאלץ לחשוב על פתרון יצירתי. בסופו של דבר, הרופאים בחרו בטכניקה ייחודית שבה עטפו בניילון מיוחד את החפץ הזר. ההליך כולו, שבו הוצא המצית דרך פיו של המטופל, נמשך כ-20 דקות בלבד.

ההלם הגדול של הרופאים הגיע לאחר ההסרה: אף על פי שמעטפת המצית הושחרה והוחלדה מחומצות הקיבה, היא עדיין הכילה גז ותפקדה. הרופאים הסבירו כי מארזי מציתים נפוצים עשויים מפלסטיק כמו פוליפרופילן או ABS, שהם חומרים עמידים במיוחד לחומצות, מה שאיפשר למצית לשרוד בקיבה במשך זמן כה רב. עם זאת, הרופאים הדגישו כי נוכחות המצית סיכנה את חייו של דנג, מכיוון שאם הגז הדליק היה דולף, הדבר עלול היה לגרום ל"נקב או לסכן חיים".