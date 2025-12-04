כיכר השבת
"יש שלום במזרח התיכון"

טראמפ אחרי התקרית ברפיח והתקיפה בח׳אן יונס: השלב השני בעזה יקרה בקרוב

הנשיא טראמפ הבהיר כי השלב השני בהסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס ברצועת עזה "ייצא לפועל בקרוב" | על התקרית אמש אמר: "היו היום בעיות ברצועת עזה עם פצצה שהתפוצצה" (מדיני)

נתניהו וטראמפ בכנסת (צילום: אבי אוחיון לע"מ)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה (בין רביעי לחמישי) כי השלב השני בהסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס ברצועת "ייצא לפועל בקרוב".

הוסיף והתייחס לתקרית בה נפצעו לוחמים ולתגובה הישראלית ואמר כי: "היו היום בעיות ברצועת עזה עם פצצה שהתפוצצה", והבהיר: "יש שלום במזרח התיכון".

בתוך כך, ב'חדשות 12' דווח אמש כי האמריקנים לחצו על ישראל בימים האחרונים להתקדם ליישום השלב השני של ההסכם.

על פי הדיווח של ברק רביד, טראמפ אמר לנתניהו בשיחת טלפון ביום שני כי הוא צריך להיות "פרטנר טוב יותר" בכל הנוגע לרצועת עזה.

כזכור, הפלסטיניים דיווחו אמש על שישה הרוגים כתוצאה מתקיפות צה"ל במוואסי במערב חאן יונס. דובר צה"ל מסר כי: "צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ ובאמצעות חיל האוויר, תקף מחבל ב בדרום רצועת עזה".

התקיפה הגיעה כתגובה להפרה בוטה של ההסכם מצד ארגון הטרור חמאס, כאשר מחבלים תקפו את כוחות צה"ל הפרוסים במרחב רפיח וכתוצאה מההיתקלות נפצעו חמישה לוחמים, אחד מהם במצב קשה.

