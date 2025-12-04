גרמניה השיקה בית דין חדש לבוררות שמטרתו לייעל את תהליך השבת נכסי התרבות שנשדדו במהלך התקופה הנאצית. מוסד זה, שהחל לפעול לאחרונה בברלין, מחליף את "הוועדה המייעצת" הוותיקה (ועדת לימבאך), שפעלה מאז שנת 2003.

השינוי המשמעותי ביותר במערכת החדשה הוא הכנסת "אפשרות ערעור חד-צדדי", בניגוד למסגרת הקודמת שבה שני הצדדים נאלצו להסכים לפני שערעור יכול היה להתקדם. כעת, לראשונה, ניצולי שואה ויורשיהם החוקיים יכולים ליזום ישירות הליכי בוררות כדי לתבוע יצירות אמנות ונכסים תרבותיים אחרים, במיוחד כאלו הנמצאים באוספים ציבוריים.

צעד זה נועד להאיץ את פתרון סכסוכי ההשבה ארוכי השנים. הוועדה המייעצת הקודמת ספגה ביקורת על כך שלא הייתה לה סמכות להוציא החלטות מחייבות. ובמשך למעלה מ-20 שנה הצליחה לפתור רק 26 מקרים בלבד.

אף על פי כן, המהלך מעורר מחלוקת. קבוצת עורכי דין והיסטוריונים המתמחים באמנות שדודה מתחה ביקורת על ההסדרים החדשים במכתב פתוח לקנצלר אולף שולץ.

הם חוששים כי המסגרת החדשה עלולה להיות "גרועה יותר עבור הקורבנות". אחת הדאגות המרכזיות היא שכללי ההשבה החדשים לא יכסו באופן מספק קורבנות שנאלצו למכור את רכושם התרבותי תחת לחץ הרדיפה או במהלך בריחתם מגרמניה הנאצית. לטענת החותמים, אם חשש זה יתממש, מדובר יהיה ב"סטירת לחי לקורבנות וצאצאיהם" ובצעד "קטסטרופלי למוניטין של גרמניה".

בית הדין החדש, המורכב מ-36 בוררים, צפוי להוציא החלטות מחייבות, והדיונים הראשונים בנוגע לתביעות מפורסמות כבר תלויים ועומדים בפניו.