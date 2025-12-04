שלח יותר מ-300 הודעות אנטישמיות לחבר הפרלמנט היהודי - ונעצר

גבר בריטי נידון לשמונה שבועות מאסר, לאחר ששלח מאות הודעות אנטישמיות לחבר הפרלמנט היהודי מטעם הלייבור, אלכס סובל.

על פי הודעת התביעה, קווין סמית', בן 61, שלח למשרדו של סובל כ-300 הודעות טקסט ושלוש הודעות קוליות, שכללו בין היתר רמיזות על "רצח יהודים". סובל מסר כי ההודעות היו מטרידות מאוד, וגרמו לו לחשוש לביטחונו ולביטחון משפחתו.

נוסף למאסר הוטל על סמית' צו הרחקה האוסר עליו ליצור קשר עם סובל. התביעה הדגישה כי חופש הביטוי אינו כולל את הזכות לשלוח איומים ותוכן פוגעני, וכי פגיעה בנבחרי ציבור מסכנת את התהליך הדמוקרטי.

נציין כי מספר המקרים האנטישמיים ברחבי בריטניה היה בשנה האחרונה מהגבוהים ביותר בעת המודרנית. בנוסף בחודשים האחרונים גברו החששות בקהילות היהודיות בעקבות תקיפה שאירעה בבית כנסת במנצ'סטר ביום כיפור האחרון.