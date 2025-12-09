נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בהטלת מכסים חדשים על מקסיקו, בעקבות הפרה של אמנת מים ישנה שנחתמה בין המדינות.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו כתב טראמפ כי על מקסיקו להעביר 200 אלף אקר־פיט (בערך 246 מיליארד ליטר) של מים עד ל־31 בדצמבר, אחרת יוטל עליה מכס בגובה חמישה אחוזים.

לדבריו, מקסיקו מפרה את ההסכם מזה שנים, וכתוצאה מכך נותרה חייבת לארצות הברית יותר מ-984 מיליארד ליטר של מים שלא סופקו במשך חמש השנים האחרונות. הנשיא הדגיש כי האמריקנים זקוקים למים בדחיפות, וכי מקסיקו "אינה מגיבה" למרות הפגיעה הישירה בחקלאי טקסס.

טראמפ הבהיר כי הוא כבר אישר את המסמכים הנדרשים להטלת מכס אם המים לא יועברו באופן מיידי.

הסכסוך בנוגע לאמנת 1944 איננו חדש, אך בשנים האחרונות הוא החריף בעקבות בצורות קשות, שהובילו למחסור חמור במי השקיה בעמק ריו גרנדה הממוקם בגבול בין המדינות. במסגרת ההסכם המקורי התחייבה מקסיקו לספק 2.155 טריליון ליטר מים בתוך כל מחזור של חמש שנים, בעוד ארצות הברית התחייבה לספק למקסיקו 1.845 טריליון ליטר ממי נהר קולורדו.

באפריל האחרון הגיע ממשל טראמפ להסכם עם גורמים רשמיים במקסיקו שנועד להבטיח אספקת מים דחופה לחקלאי טקסס, חודש בלבד לאחר שטראמפ האשים את מקסיקו בעיכוב בלתי מוצדק. על פי ההסכם, מקסיקו התחייבה להעביר מים ממאגרים בינלאומיים, ולהגדיל את הזרימה בארצות הברית עד לסיום המחזור הנוכחי של חמש השנים.

עם זאת, לאורך השנים לא תמיד עמדה מקסיקו בהתחייבויותיה, מה שהוביל למחסור חמור במים בצד האמריקני. החוסר במים פגע בגידולים, הוביל להפסדים כספיים נרחבים ולפגיעה בתעסוקה ובכלכלה המקומית בעמק ריו גרנדה.