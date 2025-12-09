כיכר השבת
קירב בין המדינות

ידע יותר מדי? שגריר רוסיה בצפון קוריאה מת "בפתאומיות" 

שגריר רוסיה בצפון קוריאה מת באופן פתאומי בגיל 70, האיש שהיה אחראי להתקרבות המשמעותית בין שתי המדינות | רוסיה וצפון קוריאה לא מסרו את הסיבות למותו הבלתי-צפוי של הדיפלומט הבכיר, פוטין וקים פרסמו הודעת אבל על מותו (בעולם) 

השגריר הרוסי המנוח (צילום: KCNA)

משרד החוץ הרוסי הודיע "בצער עמוק" על מותו של שגריר בקוריאה הצפונית, אלכסנדר מצגורה, שהלך לעולמו בפתאומיות ב-6 בדצמבר 2025, בגיל 70.

מותו מגיע בעיצומה של התקרבות דרמטית ביחסים בין מוסקבה לפיונגיאנג, אותה סייע מצגורה לקדם.

​השגריר המנוח שימש בתפקידו בפיונגיאנג מאז שנת 2014, והיה אחד המנועים המרכזיים בשיפור הקשרים שהובילו ל"רמת היחסים הנוכחית חסרת התקדים" בין שתי המדינות, כפי שהדגישה הדיפלומטיה הרוסית. במשרד החוץ הרוסי הדגישו כי מצגורה היה "כוח מניע" בקידום שיתוף הפעולה, והוסיפו כי הוא סייע בהכשרת "מספר דורות של דיפלומטים ומומחי קוריאה".

​ההתקרבות הדיפלומטית, הצבאית והכלכלית בין המדינות קיבלה תאוצה משמעותית על רקע המלחמה באוקראינה. מצגורה נחשב לאחד מאדריכלי הקשר המחודש, שהתחזק לאחר שרוסיה וקוריאה הצפונית חתמו על הסכם הגנה הדדי בשנת 2024, בעקבות ביקור רשמי של הנשיא ולדימיר פוטין בפיונגיאנג.

​מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג-און, שיגר תנחומים כנים לנשיא פוטין בעקבות "המוות הפתאומי". קים ציין כי מדובר ב"אירוע קורע לב ואבדה גדולה", במיוחד כאשר היחסים הבילטרליים נכנסים ל"שלב היסטורי מכריע".

​קוריאה הצפונית מעורבת כעת באופן פעיל במאמץ המלחמתי של רוסיה: המדינה סיפקה נשק ותחמושת למוסקבה. בנוסף, בין סוף 2024 לאביב 2025, סיפקה פיונגיאנג אלפי חיילים כדי לסייע לכוחות רוסיה בהדיפת הכוחות האוקראיניים שפעלו באזור הגבול הרוסי קורסק. בתמורה, דרום קוריאה חושדת שמוסקבה מעבירה לקוריאה הצפונית טכנולוגיות צבאיות רגישות.

​מצגורה, דובֵר קוריאנית ששימש בתפקידים דיפלומטיים הקשורים לקוריאה עוד מסוף שנות ה-70, עבד רבות למען שיתוף הפעולה בין המדינות.

