ניסוי עולמי מתחיל מחר: אוסטרליה מגבילה שימוש ברשתות חברתיות

אוסטרליה הופכת מחר (רביעי) למדינה הראשונה בעולם שמטילה מגבלת גיל לשימוש ברשתות החברתיות. פלטפורמות כמו אינסטגרם, טיקטוק ויוטיוב נדרשות לחסום חשבונות של בני פחות מ-16, או להסתכן בקנס של עד 49.5 מיליון דולר אוסטרלי.

החוק זכה לביקורת חריפה מצד חברות טכנולוגיה גדולות ותומכי חופש הביטוי, אך זכה לשבחים מצד הורים וארגוני ילדים.

המהלך מסמן את תחילתו של ניסוי עולמי, שייבחן על ידי מחוקקים המעוניינים לפקח על פעילות ענקיות הטכנולוגיה, לאחר שנותרו מתוסכלים מהיעדר אמצעי מניעה נאותים לנזקי הרשת על בני נוער.

החוק יכסה תחילה עשר פלטפורמות, כולל יוטיוב, אינסטגרם וטיקטוק. רוב הפלטפורמות הודיעו כי יפעלו באמצעות אומדן גיל המשתמשים, שיהיה מבוסס לרוב על תמונת סלפי, מסמכי זיהוי או פרטי חשבון בנק.

איל ההון אילון מאסק הביע התנגדות לחוק, שאמור לכלול בסוף גם את חברת טוויטר, וטען כי החוק הוא דרך עקיפה להגביל את הגישה לאינטרנט לכל האוסטרלים. תביעה שהגיש לבית המשפט העליון האוסטרלי נמצאת עדיין בבדיקה.

ממשלת אוסטרליה הודיעה כי הרשימה של הפלטפורמות עשויה להשתנות בהתאם למוצרי רשת חדשים, ולמעבר המשתמשים הצעירים לפלטפורמות חלופיות. לפי נתוני הממשלה, לפני תחילת החסימה, 86% מהאוסטרלים בגילאי 8–15 השתמשו ברשתות החברתיות. מומחים טוענים שהחוק מסמן שינוי במבנה השוק, שמטרתו לצמצם את השימוש ברשתות עבור בני נוער ולשפר את בטיחותם והגנת פרטיותם.