מפלגת הסוציאל-דמוקרטים השלטת בליטא הודיעה כי היא תישאר בשלב זה בקואליציה עם שותפתה הפופוליסטית, שמנהיגה נמצא בשבוע שעבר אשם בהסתה לשנאת יהודים ובזלזול בשואה.

מייסד מפלגת "נמונאס דאון", רמיגיוס זמאיטייטיס, קיבל השבוע קנס בסך 5,000 יורו על סדרת פוסטים אנטישמיים שפרסם ברשתות החברתיות.

בפוסטים שלו האשים זמאיטייטיס בין השאר את היהודים ב"שואה של ליטאים" במהלך מלחמת העולם השנייה, וציטט פזמון ישן של שיר ילדים שבו נכתב "קחו מקל, ילדים, והרגו את היהודי". זמאיטייטיס מצידו הכחיש שהודעותיו הפרו את החוק, והבטיח לערער על הפסיקה.

יושב ראש הסוציאל-דמוקרטים, מינדוגאס סינקביציוס, מסר כי מפלגתו תחכה לסיום ההליכים המשפטיים בערעורו של זמאיטייטיס לפני קבלת החלטה על עתיד הקואליציה. "הפסיקה אינה סופית, היא לא נכנסה לתוקף", אמר סינקביציוס. "גם במקרה של זמאיטייטיס, עלינו לשמור על העיקרון שלפני שהאשמה מוכחת, עד שהבתי המשפט יגיעו להחלטה בלתי ניתנת לערעור, לנאשם עדיין יש דרכים להוכיח את טענותיו."

זמאיטייטיס התפטר מהפרלמנט באפריל 2024 לאחר שבית המשפט החוקתי קבע שהפוסטים שפרסם על יהודים הפרו את שבועתו לתפקיד, אך נבחר מחדש שישה חודשים לאחר מכן, ומפלגתו הצטרפה לממשלת הקואליציה בת שלוש מפלגות בראשות הסוציאל-דמוקרטים.