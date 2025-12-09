מינויו המוצע של אדם בעל עבר וקשרים לאידאולוגיה אנטישמית קיצונית מעורר דאגה בקרב הקהילה היהודית ברומניה.

עורך הדין גבריאל זבארצ'אה, שהוצע באוגוסט 2025 לתפקיד ראש שירות המודיעין של רומניה (SRI), נחשף כבעל זיקה ארוכת שנים לתנועה הלגיונרית, תנועת "משמר הברזל" הפשיסטית והאנטישמית שפעלה במדינה בין 1927 ל-1944. שירות מודיעין זה מופקד, בין היתר, על הגנת מתקנים קהילתיים יהודיים וישראליים בשטח רומניה – מה שהופך את מועמדותו של אדם המקורב לחוגים אנטישמיים למסוכנת ומטרידה במיוחד.

עוד בראשית דרכו הציבורית, הסתמן זבארצ'אה כממשיך דרכו של פעיל לאומני שפעל לשחזר את מורשת הלגיונרים. לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי ב-1989, קמה בבוקרשט תנועת סטודנטים לאומנית בהשראת הלגיונרים בראשות מריאן מונטיאנו.

זבארצ'אה, שהיה מקורב למונטיאנו, ירש ממנו בתחילת שנות ה-90 את הנהגת ארגון הסטודנטים של בוקרשט – ובכך המשיך לטפח את אותה אידאולוגיה לאומנית קיצונית. כשנשאל בהמשך על הקשר בינו לבין מונטיאנו, התייחס זבארצ'אה באהדה למורו הרוחני ותיאר את מונטיאנו כמנהיג כריזמטי שסחף אחריו המונים.

גם ברבות השנים נותר זבארצ'אה נאמן להערצתו: בראיון בשנת 2019 הוא חזר והדגיש שמונטיאנו היה עבורו מקור השראה כמנהיג בעל כישורי רטוריקה וכריזמה יוצאי דופן.

מונטיאנו עצמו מזוהה זה מכבר עם הימין הרדיקלי ברומניה, וחתר בשנות ה-90 להחייאת רעיונות הלגיונרים בפוליטיקה הפוסט-קומוניסטית. בשנת 1994 ערך מונטיאנו את כתב העת "Miscarea" ("התנועה"), שפרסם מניפסט אנטישמי בוטה נגד יהודים וניצולי שואה. בין היתר הופיעה בעיתון כותרת ששאלה "האם רומניה תשלם מיליארדים ליהודים?" לצד כתבה שהטילה ספק בעצם קיומה של השואה תחת הכותרת הפרובוקטיבית "תנו לאוניית אושוויץ לטבוע" שהתייחסה לשואה כ"כביכול" בלבד. העובדה שזבארצ'אה צמח פוליטית תחת הנהגתו של מונטיאנו ואף ממשיך לשבח אותו מעידה על הזדהות עמוקה עם הקו האידאולוגי של התנועה הלגיונרית האנטישמית.

הידיעה על מועמדותו של זבארצ'אה לתפקיד הרם ביותר בשירותי הביטחון התקבלה בתרועות בחוגי הימין הקיצוני ברומניה. אחד מתומכיו הבולטים הוא העיתונאי ויקטור רונצ'אה, דמות ידועה בהתבטאויותיה האנטישמיות ובתמיכתה הגלויה במורשת ה"משמר הברזל" ובהנהגתו של קורנליו זליה קודריאנו. רונצ'אה מיהר לפרסם מאמר דעה בשבח המינוי באתר החדשות הקיצוני ActiveNews – צעד משמעותי כשלעצמו, משום ששותפו העסקי של זבארצ'אה, פלורנטין צ'וקה, משמש כעורך בפלטפורמה זו.

לרונצ'אה רקורד ארוך של האדרת התנועה הלגיונרית ופובליציסטיקה לאומנית קיצונית: הוא מרבה לפרסם באתריו האישיים תכנים המהללים את מנהיגי הלגיון משנות ה-30. שמו אף מופיע בדו"חות של ארגונים למאבק באנטישמיות ברומניה כחבר ברשת גופים אנטישמיים בארץ. בחוגים סגורים יותר שיבח רונצ'אה את משרד עורכי הדין "צ'וקה, זבארצ'אה ושות'" כטוב ביותר ברומניה תוך רמיזה שקיים קשר אידאולוגי בין הצלחתם המקצועית של השותפים לבין מחויבותם המשותפת ללאומנות נוסח הלגיונרים.

לתמונת הרשת האידאולוגית המקיפה את זבארצ'אה מתווספים גם שותפו הקרוב, פלורנטין צ'וקה, ובעלי ברית נוספים מהימין הרדיקלי. עו"ד צ'וקה, מלבד היותו שותף במשרד של זבארצ'אה, הוא מנחה פודקאסט בשם "Pe Drept Cuvânt" ומשמש כעורך באתר ActiveNews – אתר חדשות בעל קו לאומני-קיצוני מובהק. במסגרת הפלטפורמות הללו מארח צ'וקה דמויות המזוהות עם הימין הקיצוני, בהן מירצ'ה פושקאשו – מייסד ארגון "דיפ בוקובינה" ועורך המגזין R.O.S.T., הנחשב לבמה ניאו-לגיונרית עכשווית. פושקאשו הופיע כ"אורח כבוד" באחד הפרקים, ושם ביטא בגלוי את עמדותיו האולטרה-לאומניות והאנטישמיות, תוך שבחים להנהגת הלגיון ההיסטורית של קודריאנו.

הרטוריקה של פושקאשו ברשתות החברתיות קיצונית לא פחות: הוא מרבה לפרסם פוסטים אנטישמיים ארסיים, ואף מצטט כתבי אידאולוגים לגיונרים משנות ה-30 הקוראים להסיר בכוח את "השפעת היהדות, הבונים החופשיים והקומוניזם" מהחיים הפוליטיים ברומניה. בנוסף, פושקאשו מפיץ תיאוריות קונספירציה אנטי-מערביות ואנטי-ישראליות, כגון הטענה שהממשל האמריקני תחת דונלד טראמפ נמצא למעשה ב"שליטה ציונית" מאחורי הקלעים. העובדה ששותפו הקרוב של זבארצ'אה מעניק במה לדעות כאלו מחדדת עד כמה מעגל ההשפעה סביב המועמד רווי באידאולוגיה קיצונית, אנטישמית ואנטי-דמוקרטית.

המינוי הצפוי של גבריאל זבארצ'אה לראשות ה-SRI מציב סימן אזהרה חמור מבחינת הדמוקרטיה הרומנית והשותפויות הגיאו-פוליטיות שלה. שירות המודיעין הרומני, הנהנה מאמון ושת"פ עם גופי ביטחון מערביים ונושא באחריות להגן על הקהילה היהודית והאינטרסים הישראליים במדינה, עלול למצוא עצמו תחת הנהגה המזוהה אידאולוגית עם גורמים אנטישמיים קיצוניים.

גורמים יהודיים ברומניה אומרים כי צעד כזה עשוי לערער את אמון ארצות הברית וישראל במחויבותה של רומניה לערכים דמוקרטיים ולבטחון המיעוטים בה, ולפגוע בשיתוף הפעולה האסטרטגי בין המדינות. מעבר לכך, הוא משדר מסר מסוכן פנימה – של נורמליזציה והכשרה שבשתיקה של עמדות קיצוניות בהנהגת המדינה. כל זאת אירוני במיוחד לאור העובדה שרומניה עצמה חוקקה בשנת 2015 חוק האוסר על הכחשת שואה ועל קידום ארגונים פשיסטיים דוגמת תנועת הלגיונרים – עבירה שדינה עד שלוש שנות מאסר. הצבת אדם בעל "צל לגיונרי" ידוע בראש סוכנות ביטחון מרכזית מאיימת להטות את מצפן המוסדות הרומניים לכיוון קיצוני ואנטי-דמוקרטי, עם השלכות הרסניות אפשריות על חוסנה של הדמוקרטיה ועל בטחון אזרחי רומניה כולם.