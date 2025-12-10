אחרי לילה סוער במיוחד שעבר על בית המחוקקים הברזילאי, הבוקר (רביעי) הצליחו השמרנים לחוקק חוק פרסונאלי שיוציא את הנשיא מהכלא בתום שנתיים בלבד - במקום 27 שנות מאסר שנגזרו עליו.

החוק עבר בתמיכת מחנה הימין במדינה שעדיין מחזיק ברוב בפרלמנט - בניגוד לממשלה הנשלטת בידי איש השמאל הקיצוני לולה דה-סילבה.

הימין בברזיל מאמין כי הרשעתו של בולסונארו על ידי בית המשפט נובעת מרדיפה פוליטית אישית נגד איש הימין, שהורשע בניסיון הפיכה ונכנס לכלא בחודש שעבר.

כעת, בברזיל ממתינים לאישורו של החוק בסנאט, ואם גם שם יעבור, הנשיא יוכל לצאת בעוד מעט יותר משנתיים.

במקביל, עורכי דינו של בולסונארו הגישו בקשת יציאה זמנית לצורך הליך כירורגי, ובמקביל ביקשו מבית המשפט את העברתו למעצר בית הומניטרי.

הלילה, פורסמו בברזיל תיעודים יוצאי דופן שצולמו ככל הנראה על ידי המחוקקים בעצמם, כאשר מחנה השמאל בפרלמנט ניסה לטרפד את העברת החוק, אירוע שגלש לאלימות פיזית על דוכן יושב ראש הפרלמנט.