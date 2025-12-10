ז'ורדן ברדלה, מנהיג מפלגת 'האיחוד הלאומי' (RN) בצרפת, השתמש בראיון נרחב שהעניק לרשת ה-BBC על מנת להתנער מההיסטוריה הגזענית והאנטישמית של המפלגה שייסד אביה של מרין לה פן, ומסר כי "הרבה אנשים יהודים מצביעים עבורנו ורואים בנו חומה נגד קיצוניות".

אכן, בשנים האחרונות עברה המפלגה שינוי דרמטי תחת הנהגתה של מארין לה-פן שבשיאה החרימה האחרונה את אביה בעקבות עמדותיו האנטישמיות. ז'אן מארי לה-פן מת בשנה שעברה.

ברדלה, בן ה-30, המסתמן כמועמד המוביל לנשיאות צרפת וצפוי להחליף את מרין לה פן אם ערעורה על הרשעה במעילה לא יתקבל, ניצל את הראיון המיוחד לניק רובינסון בפודקאסט Political Thinking של הרשת הבריטית כדי להציג את עמדותיו על שורה של נושאים – מהגירה המונית ועד מלחמת אוקראינה ומעמדה הכלכלי של צרפת.

הפוליטיקאי הצעיר הביע תמיכה "ברובם" של החששות שהעלה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במסמך 'אסטרטגיית הביטחון הלאומי' החדשה שלו לגבי מצב אירופה. לדברי ברדלה, הניתוח של ממשל טראמפ בדבר אירופה העומדת בפני "מחיקה תרבותית", בין היתר בשל מדיניות ההגירה, הוא מדויק. "ההגירה ההמונית והרפיון של הממשלות שלנו ב-30 השנים האחרונות בנוגע למדיניות ההגירה מערערים את האיזון של מדינות אירופה, של החברות המערביות, ובמיוחד החברה הצרפתית", אמר.

מנהיג RN הבטיח כי אם ימונה לראש ממשלה, "צרפת כבר לא תהיה יעד להגירה המונית", והצעד הראשון שינקוט יהיה לקיים משאל עם בנושא ההגירה כדי "להחזיר את השליטה על גבולותינו". עם זאת, משאל עם כזה יחייב תיקון חוקתי שכן הנושא אינו מופיע בחוקה כבסיס למשאל עם – צעד הדורש רוב מוחלט בפרלמנט.

כשנשאל על שורשיה של המפלגה, שנוסדה ב-1972 כ'החזית הלאומית' (FN) על ידי ז'אן-מארי לה פן, אביה של מרין, והידועה בהצהרות אנטישמיות, כולל הכחשת שואה, ברדלה התנער מן ההיסטוריה הזו ודחה מכל וכל את הטענות לפיהן מפלגתו הנוכחית מעלה טיעונים שיכולים "להעליב" חלקים באוכלוסייה. הוא הדגיש כי אחריותו היא לאחד את העם הצרפתי ולהציג "פרויקט של התאוששות לאומית", וכי יש "רוח של חופש, של גאווה לאומית, המנשבת בכל הדמוקרטיות המערביות".

ברדלה התייחס גם למשמעות הזהות הצרפתית, ואמר כי זו אינה נקבעת רק על ידי לידה, אלא על ידי "כבוד" שמתעלה על בירוקרטיה, הכולל "דבקות בערכים מסוימים ובאורחות חיים, להאמין בשוויון בין גברים לנשים". בהקשר זה, תקף ברדלה את האיסלאמיזם ואמר כי הוא הפך ל"פרויקט פוליטי נפרד... שרוצה לכפות את כלליו על החברה הצרפתית". הוא הבטיח לסגור מסגדים רדיקליים ולאסור על "מטיפי שנאה" להיכנס למדינה אם ייבחר.

בנוגע למצב הכלכלי של צרפת – שהחוב שלה עומד על למעלה מ-3 טריליון אירו – אמר ברדלה כי הכלכלה "חולה" ומתמודדת עם "מיסוי מופרז ורגולציה מופרזת", והבטיח לשחרר את המדינה מה"אזיקים" המגבילים את הצמיחה. מפלגתו הצביעה באופן קבוע נגד תקציבי הממשלה השנתיים.

על עמדת צרפת בנוגע למלחמה באוקראינה, ברדלה אישר כי רוסיה מהווה "איום רב-ממדי" ושקייב זקוקה לערבויות ביטחוניות, אך התנגד "בתוקף" לשליחת חיילים לאוקראינה – בניגוד להצעת ממשלת מקרון לפרוס נוכחות צבאית. הוא הזהיר כי מהלך כזה "יתרום להסלמה", במיוחד בגלל שיש לצרפת נשק גרעיני ו"לנשיא פוטין יש כוונות שגבולותיהן אינם ברורים".

למרות גילו הצעיר וחוסר ניסיונו הממשלתי, ברדלה בן ה-30 אמר כי הוא מכיר בשאלות הקיומיות העומדות בפני המדינה, והוסיף: "אני מעדיף שיגידו לי שהיום זה 'מוקדם מדי' מאשר שמחר זה 'מאוחר מדי'".