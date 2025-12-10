סידור תפילה ייחודי ונדיר מהמאה ה‑15, שהוחזר לאחרונה ליורשי משפחת רוטשילד יותר מ‑80 שנה לאחר שנשדד בידי הנאצים, יוצע למכירה פומבית בבית המכירות סותבי'ס בניו יורק בפברואר הקרוב.

מדובר ב‑Rothschild Vienna Mahzor, מחזור תפילה לחגים שנכתב בשנת 1415. פחות מעשרים מחזורים מאוירים מתקופה זו שרדו עד היום, ורק שלושה מהם – כולל זה – נמצאים בידי גורמים פרטיים. סותבי'ס העריכה את שוויו בין 5 ל‑7 מיליון דולר.

המחזור נוצר בוינה בידי סופר יהודי בשם משה בן מנחם. העימוד, הכתב והלוחות המאוירים משקפים את המסורת האמנותית של קהילות יהודיות במרכז אירופה בתקופה ההיא. לאורך השנים נוספו הערות שוליים שהראו כיצד הספר עבר בין קהילות שונות, והותאם למנהגים אשכנזיים מקומיים.

בשנת 1842 רכש סלומון מאיר רוטשילד את המחזור בנירנברג כמתנה לבנו, והוא נשמר בדור הבא של המשפחה. ב‑1938 החרימו הנאצים את הארמון של רוטשילד בווינה. אוסף האמנות והספרייה של המשפחה נלקחו, ובין הפריטים שהועברו ללא תיעוד מתאים לספרייה הלאומית של אוסטריה נמצא גם המחזור.

מקורות אקדמיים זיהו את ההיסטוריה האמיתית של הספר רק בסוף שנות ה‑90, בזכות סמל המשפחה וכתובת ההקדשה בעברית שנוספה בעת רכישתו.

ביוני 2023 המליצה מועצת השבת האמנות של אוסטריה להחזיר את המחזור ליורשים. משפחת רוטשילד מסרה בהצהרה: "למרות שהעוולות מהעבר אינן ניתנות לתיקון, החזרת המחזור נושאת משמעות עמוקה עבור משפחתנו, כאישור היסטורי וכצעד קטן של סגירת מעגל לכאב שהדהד במשך דורות".

המחזור יוצג בסותבי'ס בניו יורק במסגרת תערוכת יודאיקה חשובה בין 11 ל‑16 בדצמבר. לאחר מכן הוא יוצג בלוס אנג'לס בין 12 ל‑16 בינואר, ובסוף יגיע לבניין החדש של סותבי'ס ברובע ברואר לקראת המכירה הפומבית ב‑5 בפברואר.