הפרלמנט האוסטרי אישר היום (חמישי) חוק האוסר על בנות מתחת לגיל 14 ללבוש רעלות מוסלמיות (ניקאב) בבתי הספר.

החוק, שהוצע על ידי הקואליציה השלטת המורכבת משלוש מפלגות מרכזיות, זכה גם לתמיכה ממפלגת הימין הקיצוני, Freedom Party, שהייתה היחידה שקראה להחיל את האיסור גם על צוותי ההוראה. המפלגה היחידה שהתנגדה לחוק היא מפלגת הירוקים, שטענה כי הוא מפר את החוקה.

יאניק שטי, מנהיג המפלגה הליברלית Neos והחבר הצעיר ביותר בקואליציה, ציין כי החוק נועד להגן על חופש הבנות עד גיל 14. לדבריו, הרעלה אינה רק פריט לבוש אלא משמשת, במיוחד בקרב קטינות, להסתיר אותן מהעין הגברית.

בעבר, בשנת 2020, בית המשפט החוקתי האוסטרי קבע כי איסור קודם שהחיל הגבלות על ילדות מתחת לגיל 10 היה 'בלתי חוקתי', משום שפגע במוסלמים והמדינה מחויבת להיות נייטרלית מבחינה דתית. על פי שטי, הממשלה הזמינה מחקר נוסף שמטרתו לעמוד בדרישות החוקתיות, אך הוא לא פירט את תוכנו.

שר החינוך כריסטוף ווידרכיר ציין כי בנות צעירות נתקלות בלחצים הולכים וגוברים מצד משפחותיהן וכן מצד נערים אחרים, שמכתיבים להן מה ללבוש "מסיבות דתיות". גם סיגריד מאואר, סגנית מנהיגת הירוקים בפרלמנט, הכירה בכך שזו בעיה והציעה להקים צוותים בין-תחומיים, הכוללים נציגים מהקהילה המוסלמית, שיתערבו בבתי הספר בעת עימותים תרבותיים.

קבוצות זכויות אדם הביעו ביקורת חריפה על החוק. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל טען כי הצעד עשוי "להחמיר את האקלים הגזעני כלפי מוסלמים", והגוף המייצג רשמית את הקהילה המוסלמית באוסטריה הגדיר את החוק כפגיעה בזכויות יסוד.