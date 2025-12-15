כבשים לסחיטה? זו מילת השנה של מילון אוקספורד לשנת 2025

בכל סוף שנה אזרחית מילון אוקספורד בוחר את המילה הכי שימושית שליוותה אותנו במהלך השנה. והשנה נבחרה המילה "rage bait". מונח זה, שהיה בין שלושת המועמדים הסופיים, יחד עם aura farming ו-biohack, נבחר לאחר שלושה ימים של הצבעה שבהם הביעו את דעתם יותר מ-30,000 אנשים.

המונח rage bait (פיתיון זעם) מוגדר כ"תוכן מקוון שנועד בכוונה לעורר כעס או זעם בכך שהוא מתסכל, פרובוקטיבי או פוגעני, ומפורסם בדרך כלל כדי להגביר את התנועה או המעורבות בדף אינטרנט או חשבון מדיה חברתית מסוים".

הנתונים הלשוניים של אוקספורד מראים כי השימוש במונח זה הוכפל פי שלושה במהלך 12 החודשים האחרונים, מה שמעיד על מודעות גוברת לתופעה.

הבחירה משקפת את האופן שבו חדשות 2025 נשלטו על ידי סערות חברתיות, דיונים על רגולציה של תוכן מקוון וחששות לגבי הרווחה הדיגיטלית. מומחי השפה ציינו כי השימוש במונח התפתח השנה כדי לאותת על שינוי עמוק באופן שבו אנו מדברים על קשב, על מעורבות ועל אתיקה ברשת.

הקהילה היהודית זועמת על ממשלת השמאל באוסטרליה - כך ענה אלבניז לנתניהו יוסי נכטיגל | 11:40

מעבר מסקרנות לזעם

Rage bait הוא הלחם של המילים "זעם" (rage), שמשמעותה התפרצות אלימה של כעס, ו"פיתיון" (bait). בעוד שהביטוי מקביל למונח clickbait (פיתיון קליקים), rage bait מתמקד באופן ספציפי יותר בעוררות כעס, מחלוקת וקיטוב.

קספר גראת'וול, נשיא חברת אוקספורד ללשונות, הסביר כי המילה חושפת שאנו מודעים יותר ל"טקטיקות המניפולציה שאנו עלולים להיגרר אליהן ברשת". הוא הדגיש כי האינטרנט עבר ממיקוד בלכידת תשומת ליבנו על ידי עוררות סקרנות תמורת קליקים, ל"מעבר דרמטי" של חטיפת רגשותינו והשפעה עליהם.

המומחים מצביעים על כך שבחירת מילת השנה הקודמת, brain rot (ריקבון מוחי), תיארה את השחיקה המנטלית של גלילה אינסופית, ואילו rage bait מאיר זרקור על תוכן שתוכנן במכוון כדי לעורר זעם ולדרבן קליקים. יחד, שתי המילים יוצרות מעגל עוצמתי שבו הזעם מניע מעורבות, האלגוריתמים מעצימים אותו, וחשיפה מתמדת מותירה אותנו מותשים נפשית.