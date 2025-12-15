ספרד קנסה את חברת השכרת הדירות אייר בי אנד בי (Airbnb) ב-64 מיליון יורו (כ-240 מיליון שקל), בגין פרסום בתים להשכרה לתיירים ללא רישיון.

על פי הודעת ​​המשרד לזכויות הצרכן, ממשלת ספרד, יחד עם כמה מועצות ערים ורשויות אזוריות, מבקשות לרסן את תחום השכרת הנכסים לתיירים, המשתמש באתרים כמו Airbnb ובוקינג.

אנשים רבים במדינה מאשימים את החברות האלו בהעלאת מחירי הדיור על ידי הגבלת היצע הבתים הזמינים לתושבים. רק בחודש יולי האחרון הורידה החברה מהאתר 65,000 נכסים שהמשרד טען שהם הפרו את כלליו.

הקנס שהוטל על החברה שווה ערך לפי שישה מהרווחים ש-Airbnb ייצרה מהנכסים האלו, והוא הקנס השני בגודלו שהמשרד הטיל בגין הפרת זכויות צרכנים.

Airbnb מסרה כי תערער על ההחלטה. על פי דובר החברה, "Airbnb בטוחה שפעולות המשרד מנוגדות לתקנות החלות בספרד, ואנו מתכוונים לערער על הקנס הזה בבית המשפט". החברה מסרה כי כללי ההשכרה לטווח קצר השתנו ביולי, וכי היא עובדת עם משרד השיכון של ספרד כדי לאכוף מערכת רישום חדשה.

המשרד לזכויות הצרכן אמר כי הקנס שהושת על Airbnb נועד לסייע בהתמודדות עם משבר הדיור בספרד. "יש אלפי משפחות שחיות על הקצה בגלל דיור, בעוד שמעטות מתעשרות ממודלים עסקיים שמרחיקים אנשים מבתיהם", הבהיר השר לזכויות הצרכן, פבלו בוסטינדוי.