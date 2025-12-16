כיכר השבת
למרות ההבדלים: ראש ממשלת איטליה נפגשה עם נשיא מוזמביק וחיזקה את הקשרים עם אפריקה

המפגש הרשמי ברומא בין ראשת ממשלת איטליה לנשיא מוזמביק הפך לשיחת היום לאחר סצנת לחיצת היד | אך מעבר לוויראליות המפגש ציין 50 שנה לעצמאות מוזמביק ולשיתוף פעולה חקלאי ארוך טווח במסגרת התוכנית האיטלקית לפיתוח אפריקה (חדשות בעולם)

המפגש בין ראש ממשלת איטליה ולבים נשיא מוזמביק (צילום: רשתות חברתיות )

ברומא התקיים השבוע מפגש רשמי בין ראשת ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, לבין נשיא מוזמביק, דניאל פרנסיסקו צ’אפו, שנועד לחזק את הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים בין המדינות. עם זאת, הפוקוס הציבורי ברשתות החברתיות נפל דווקא על הבדל הגובה הדרמטי בין השניים.

צ’אפו, הנשיא ה‑5 של מוזמביק שנכנס לתפקיד בתחילת 2025, נודע כדמות מרכזית בפוליטיקה האפריקאית וגובהו המרשים כ‑2.04 מטרים. לעומתו, מלוני גובהה כ‑1.58 מטרים. הסצנה בה מלוני נראתה מנסה להתאים את מבטה לגובהו של צ’אפו במהלך לחיצת היד הפכה במהירות לוויראלית, והציגה רגע קטן של הומור אנושי בתוך יום עמוס בדיונים רשמיים.

מעבר לרגע הוויראלי, המפגש היה משמעותי ביותר מבחינה דיפלומטית. הוא ציין 50 שנה לעצמאות מוזמביק ולכינון היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. במהלך הביקור, נפגש הנשיא צ’אפו הן עם ראש הממשלה מלוני בארמון קיג’י והן עם הנשיא סרג’יו מטרלה בקווירינלה.

הדיונים התמקדו בחיזוק שיתוף פעולה כלכלי, סחר חוץ, אנרגיה, ותמיכה ביזמות משותפת, כאשר איטליה מבקשת למנף את קשריה עם שותפים באפריקה. מוזמביק נחשבת למדינה בעלת עדיפות במסגרת התוכנית האיטלקית לפיתוח אפריקה, ה"מטאי פלן". שיתוף הפעולה מתמקד כיום בגישה לאנרגיה, חקלאות בת קיימא, הכשרה מקצועית, ושירותי בריאות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

