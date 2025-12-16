טראמפ חתם על הצו: בעלי דרכון פלסטיני לא יורשו להיכנס לארה"ב

הבית הלבן הודיע הערב (שלישי) כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על צו המרחיב את רשימת המדינות שאזרחיהן לא מורשים להיכנס לארצות הברית - בהן בורקינה פאסו, מאלי, ניז'ר, דרום סודאן וסוריה.

בנוסף, יוטלו הגבלות מלאות על כניסת פלשתינים בעלי מסמכי נסיעה שמונפקים על ידי הרשות הפלשתינית לארצות הברית, כחלק מצו נשיאותי רחב שמטרתו, לפי הבית הלבן, חיזוק הביטחון הלאומי והציבורי של ארה״ב.

על פי מסמך ההסבר הרשמי, ההחלטה נובעת מהימצאותם הפעילה של ארגוני טרור המוגדרים בידי ארה״ב בשטחי יהודה ושומרון וברצועת עזה, שאחראים גם לרצח אזרחים אמריקנים, וכן מהפגיעה הקשה ביכולות הסינון והבדיקה הביטחונית בעקבות המלחמה האחרונה.

עוד צוין כי השליטה החלשה או הבלתי קיימת של הרשות הפלשתינית בשטחים אלה אינה מאפשרת כיום אימות מהימן של זהות המבקשים להיכנס לארה״ב, ולכן לא ניתן להבטיח הליך ויזות תקין ובטוח.

כזכור, כבר בספטמבר טראמפ אסר על כניסתו של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ובכירים ברשות ובאש"ף לניו יורק, כדי להשתתף בעצרת האו"ם.

טראמפ הוסיף היום הגבלות חלקיות למדינות נוספות: אנגולה, אנטיגואה וברבודה, בנין, חוף השנהב, דומיניקה, גבון, גמביה, מלאווי, מאוריטניה, ניגריה, סנגל, טנזניה, טונגה, זמביה וזימבבואה.