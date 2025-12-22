כיכר השבת
הסכסוך התדרדר

טנקים ברחובות: לחימה פרצה בין כוחות המשטר לכורדים בסוריה | צפו

לחימה פרצה הערב בעיר חלב בין כוחות משטרו של אחמד א-שרע לבין "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF), המזוהים בעיקר עם המיעוט הכורדי | בין השאר דווח על ירי רקטות ופצמ"רים במהלך הלחימה, יחד עם טנקים שנצפו ברחובות העיר (בעולם)

טנקים ברחובות חלב (צילום: מתוך רשתות חברתיות)
לחימה בחלב (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

על פי דיווחים ב, לחימה פרצה הערב (שני) בעיר חלב בין כוחות משטרו של אחמד א-שרע לבין "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF), המזוהים בעיקר עם המיעוט הכורדי.

במהלך הלחימה דווח על ירי רקטות ופצמ"רים, יחד עם טנקים שנצפו ברחובות העיר. עשרות משפחות בעיר נעקרו מבתיהן, וברשתות החברתיות הסוריות הופץ סרטון שבו נראים אנשי שבטים בחלב ובאזורים הכפריים הסובבים אותה מכריזים על גיוס כללי - לקראת עימות עם ה-SDF.

בעוד המשטר טוען כי הכורדים הם שפתחו בירי הערב, "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" טוענים כי דווקא פלגים המזוהים עם המשטר הם שהחלו לירות לעבר שכונות בעיר.

לפי הדיווחים, לפחות שני בני אדם נהרגו ועוד עשרה נפצעו במהלך חילופי האש.

מוקדם יותר השנה גובש הסכם בין ה-SDF לבין המשטר שלפיו הכוחות הכורדיים ייסוגו, אבל עד כה ההסכם הזה לא מומש. גם ההסכם מחודש מרץ שלפיו כל המוסדות האזרחיים והצבאיים הכורדיים ישולבו במוסדות המדינה בתוך שנה טרם מומש.

שעות קודם לפריצת העימותים אמר שר החוץ הטורקי הקאן פידאן במסיבת עיתונאים בדמשק כי "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" אינם מתכוונים לממש את ההסכם, וכי הם מתואמים עם ישראל - שמצדה מכשילה את יישום ההסכם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר