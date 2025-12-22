על פי דיווחים בסוריה, לחימה פרצה הערב (שני) בעיר חלב בין כוחות משטרו של אחמד א-שרע לבין "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF), המזוהים בעיקר עם המיעוט הכורדי.

במהלך הלחימה דווח על ירי רקטות ופצמ"רים, יחד עם טנקים שנצפו ברחובות העיר. עשרות משפחות בעיר נעקרו מבתיהן, וברשתות החברתיות הסוריות הופץ סרטון שבו נראים אנשי שבטים בחלב ובאזורים הכפריים הסובבים אותה מכריזים על גיוס כללי - לקראת עימות עם ה-SDF.

בעוד המשטר טוען כי הכורדים הם שפתחו בירי הערב, "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" טוענים כי דווקא פלגים המזוהים עם המשטר הם שהחלו לירות לעבר שכונות בעיר.

לפי הדיווחים, לפחות שני בני אדם נהרגו ועוד עשרה נפצעו במהלך חילופי האש.

מוקדם יותר השנה גובש הסכם בין ה-SDF לבין המשטר שלפיו הכוחות הכורדיים ייסוגו, אבל עד כה ההסכם הזה לא מומש. גם ההסכם מחודש מרץ שלפיו כל המוסדות האזרחיים והצבאיים הכורדיים ישולבו במוסדות המדינה בתוך שנה טרם מומש.

שעות קודם לפריצת העימותים אמר שר החוץ הטורקי הקאן פידאן במסיבת עיתונאים בדמשק כי "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" אינם מתכוונים לממש את ההסכם, וכי הם מתואמים עם ישראל - שמצדה מכשילה את יישום ההסכם.