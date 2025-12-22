כיכר השבת
לקראת פיצוץ

משפחות דיפלומטים פונו מונצואלה: חשש גובר במדינה מפני הבאות

משרד החוץ של רוסיה החל לפנות את משפחות הדיפלומטים שלו מוונצואלה | המעבר נעשה על רקע חשש גובר לגבי יציבות המדינה, בזמן שממשל טראמפ מגביר את לחץ הסנקציות על ממשלתו של הנשיא ניקולס מדורו | שר החוץ של ונצואלה, איבן גיל, האשים את וושינגטון בביצוע "תקיפות על כלי שיט והוצאות להורג מחוץ למסגרת החוק, ומעשי שוד ימי בלתי חוקיים" באזור הקריביים (בעולם)

טראמפ משמאל, מדורו מימין (צילום: Shutterstock)

משרד החוץ הרוסי החל לפנות את משפחות הדיפלומטים שלו מוונצואלה, כולל נשים וילדים. כך מסר גורם מודיעיני אירופי לסוכנות AP.

הפינוי החל ביום שישי האחרון, ונעשה על רקע הערכות רוסיות למצב במדינה שתואר על ידי הגורם כ"מאוד קשה". הגורם העביר מסר על חשש גובר לגבי יציבות ונצואלה, בזמן שממשל מגביר את לחץ הסנקציות על ממשלתו של הנשיא ניקולס מדורו.

היום (שני) בבוקר נצפו יותר מעשרה רכבים עם לוחיות דיפלומטיות מחוץ לשגרירות רוסיה בקראקס, אך לא נראו אנשים נכנסים או יוצאים מהמבנה. עד הצהריים כל הרכבים עזבו את השגרירות.

שר החוץ של ונצואלה, איבן גיל, ציין מוקדם יותר כי שוחח בטלפון עם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב, שהביע את תמיכת מוסקבה כנגד הצעדים של טראמפ. גיל האשים את וושינגטון בביצוע "תקיפות על כלי שיט והוצאות להורג מחוץ למסגרת החוק, ומעשי שוד ימי בלתי חוקיים" באזור הקריביים.

במקביל, ממשל טראמפ ממשיך במעקב אחר מכליות נפט בסמוך לוונצואלה, חלק ממה שהוא מכנה "הצי האפל" – כלי שיט שמשמשים לעקיפת סנקציות אמריקאיות על יצוא נפט מוונצואלה. במהלך השבועות האחרונים עצר משמר החופים האמריקאי שתי מכליות שפעלו תחת דגלים זרים, ולטענתם הובילו נפט ונצואלי בסחר לא חוקי.

בוונצואלה עצמה ניכרת ירידה משמעותית בפעילות הכלכלית של המתקנים המיועדים לנפט. המצב בשווקים המקומיים מלווה בעלייה מתמדת במחירי המזון והפחתה בכמות הייבוא, והשפעת הלחץ הבינלאומי מורגשת בחיי היום-יום של האזרחים.

