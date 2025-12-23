בלב המאבק על קיומה של אוקראינה מול רוסיה, נשיא המדינה ולודימיר זלנסקי פותח כעת חזית חדשה ומפתיעה – הקרב על לוח השנה.

בנאום לילי נוקב, הבהיר הנשיא כי המציאות המדממת של המלחמה אינה מאפשרת עוד להמשיך ולחיות לפי לוח זמנים שהוכתב על ידי העבר הסובייטי וההשפעה הרוסית. זלנסקי אינו מבקש רק להזיז תאריכים, אלא לעצב מחדש את הנשמה התרבותית של עמו, תוך שהוא מכריז על רפורמה שתהפוך את ימי החג והזיכרון ל"הוגנים ונכונים" עבור המציאות האוקראינית החדשה.

במשך עשרות שנים, לוח השנה האוקראיני היה רווי ב"ימים מקצועיים" ימים שנקבעו לציון או להוקרה של אנשים העוסקים במקצוע מסוים, למשל: יום המורה, יום הרופא, יום האגרונום, יום הפועל ויום העיתונאי. ברוב המקרים, אלה אינם חגים דתיים וחגים שהשתמרו עוד מהעידן הסובייטי ומהשנים הראשונות של העצמאות, שבהן ההשפעה הרוסית עדיין הייתה נוכחת בכל פינה.

מוסקבה הנחילה מערכת שבה לכל מקצוע יש יום חגיגה משלו. לעיתים נוצר ערבוב חסר היגיון עם כפילויות תמוהות, שבהן מספר חגים שונים לחלוטין נופלים על אותו התאריך. עבור האוקראינים, לוח השנה הזה היה תזכורת מתמדת לשליטה תרבותית זרה, מערכת שאינה משקפת את הזהות הלאומית הייחודית שלהם אלא את הסדר הישן של ברית המועצות.